Venaria si prepara ad ospitare la Festa dell'Arma di Artiglieria

Le celebrazioni sono organizzate dall'Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia in occasione delle iniziative programmate per il centenario dalla sua costituzione (1923-2023), con il patrocinio della Città di Venaria Reale, della Città di Torino e con il contributo della Regione Piemonte.

Il Sindaco della Reale sottolinea l’importanza della memoria storica e l’orgoglio cittadino nell’ospitare una tale manifestazione. La Città di Venaria ha svolto, nei secoli passati, un ruolo di primo piano negli eventi riconducibili alla storia nazionale. Finalmente sta riconquistando sempre più la sua fisionomia di luogo prestigioso, in grado di ospitare iniziative di grandezza internazionale. In parallelo, la sua storia continua a svolgere una funzione propulsiva di riproposizione della propria identità la quale si manifesta apertamente con iniziative come la Festa dell’Arma di Artiglieria accolta con grande piacere. Inoltre, il Sindaco ritiene sia un doveroso epilogo concedere la Cittadinanza Onoraria al 34° Distaccamento Permanente dell'Aviazione dell'Esercito (AVES) “TORO” quale riconoscimento dell’opera prestata, sia in territorio nazionale a tutela dell’incolumità della popolazione colpita da eventi naturali, sia oltre confine in operazione di peace keeping, confermando e rafforzando altresì il legame esistente tra la Città, la sua storia e le tradizioni militari. Come, peraltro, si evince dalla mozione presentata nel Consiglio comunale del 23 maggio scorso.