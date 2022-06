Alfa Romeo Tonale in Concessionaria, novità di prodotto Stellantis e Ecoincentivi

L’11 e il 12 giugno ci sarà il primo porte aperte per Alfa Romeo Tonale, l’auto che introduce Alfa Romeo nell’era dell’Elettrificazione, grazie alle motorizzazioni ibride e plug-in hybrid mantenendo inalterato il piacere di guida e il design sportivo tipico del brand.

Alfa Romeo Tonale beneficia degli incentivi, incentivi che per la fascia di emissione CO2 61-135 vedono una disponibilità residua di fondi pari a 19 milioni di euro, è quindi facilmente ipotizzabile che essendo questa fascia quella che racchiude le motorizzazioni mild hybrid montate dalle citycar più diffuse come Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon e anche novità come Alfa Romeo Tonale e Jeep Renegade e-hybrid questo weekend potrebbe rappresentare l’ultima possibilità per accedere all’incentivo statale.

Maggiore capienza di fondi per le altre due fasce quella destinata alle auto elettriche e alle plug-in hybrid, in questo caso la convenienza economica al passaggio ad una nuova auto è maggiore: ricordiamo tra le auto elettriche Fiat 500 Elettriche, Hyundai Kona Elettrica, Hondae e Cupra Born .

Gli appassionati del Brand Jeep stanno invece aspettando l’arrivo in showroom dell’ammiraglia del brand Jeep Grand Cherokee 4xe che va a completare la gamma elettrificata di Jeep, ricordiamo che le versioni 4xe di Jeep Compass e Jeep Renegade beneficiano dell’incentivo statale per la fascia di emissione M1 CO2 21-60

Novità di prodotto anche per i veicoli commerciali, è stato presentato alla stampa il 7 giugno il nuovo Fiat E-Doblò è il terzo veicolo full electric della gamma di prodotti FIAT e FIAT Professional; versatile, spazioso, flessibile e adatto alle esigenze di tutti, il nuovo Doblò offre soluzioni innovative e ingegnose per migliorare la guida quotidiana.

Disponibile sia in versione autovettura, solo elettrico, sia in configurazione van, Doblò è lo strumento perfetto per la città e si caratterizza per motore 100% elettrico, autonomia di primo livello e una ricca dotazione di sistemi per la sicurezza alla guida.

Questo weekend quindi l’appuntamento è in showroom per non perdere l’occasione di cambiare auto beneficiando degli incentivi, i consulenti Autoingros vi aspettano nelle sedi di Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo e Piacenza per consigliarvi sulla soluzione di mobilità più adatta alle vostre esigenze.