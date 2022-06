Eventi, da Tony Cragg a Cinemambiente passando per l'Evergreen Fest: ecco cosa fare a Torino nel fine settimana

MOSTRE ED EVENTI

TONY CRAGG

Fino all'8 gennaio

Tony Cragg dopo 16 anni torna alla Reggia di Venaria con dieci grandi sculture che trovano posto all’interno della residenza sabauda: dalla Corte d’onore, passando per i Giardini fino alle Scuderie Juvarriane. Le opere dell’artista di Liverpool dialogheranno con gli ambienti barocchi e rococò della Reggia. Dieci sculture di grandi dimensioni che, come le sue tre torri dalle forme tortili situate dal 2006 davanti al Pala Olimpico, alludono sia ai sistemi del mondo microbiologico, sia a quello dei contesti urbani e industriali.

Info: https://lavenaria.it



CINEMAMBIENTE - PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Fino al 31 agosto

Al Rettorato di Unito apre la mostra "The Environmental Photographer of the Year". L'esposizione , allestita in occasione della venticinquesima edizione del Festival CinemAmbiente - la rassegna cinematografica internazionale organizzata dal Museo Nazionale del Cinema con l'obiettivo di presentare i migliori film e documentari ambientali dell’anno - e curata da UniVerso e CinemAmbiente, offre al pubblico una selezione degli scatti vincitori delle diverse sezioni del Premio EPOTY presenta le migliori fotografie del mondo dedicate al tema dell’ambiente giunto quest’anno alla quindicesima edizione.

Info: https://www.museocinema.it



PREMIO MARIO MERZ 2022

Fino al 25 settembre

Sei artisti, italiani e stranieri, che espongono fino al 25 settembre 2022 con le loro opere nella sede della Fondazione Merz. Cinque e non sei come nelle precedenti edizioni proprio per l'alta qualità dei progetti ricevuti. Dalla scultura alla realtà aumentata, diversi i metodi utilizzati per analizzare diversi temi, tutti accomunati dall'aspetto sociale. Gli artisti scelti per la quarta edizione del premio, nato nel 2016, hanno un'età media tra i 40 e i 50 anni e saranno valutati da un giuria di tre esperti più Beatrice Merz e dai visitatori delle mostra. Il pubblico potrà votare le opere in mostra fino al 25 settembre negli spazi di via Limone.

Info: www.fondazionemerz.org



TORINO SPIRITUALITA'

Sabato 11 e domenica 12

Torino Spiritualità, dopo un approfondimento primaverile dedicato alla bellezza e gli appuntamenti realizzati al Salone Internazionale del Libro, inizia sulla soglia dell’estate 2022 con le Camminate spirituali “Ogni passo è una carezza”, quattro itinerari per attraversare con passo leggero la pelle della Terra. Le camminate nella natura, una serie di immersioni e passeggiate di spirito, percorsi di significato tra il territorio di Torino, la provincia di Cuneo e la Valle d’Aosta, condotte da guide escursionistiche e ospiti d’eccezione che, da diversi punti d’osservazione, hanno indagato il rapporto “tattile” che ci lega al mondo naturale.

Info: https://torinospiritualita.org/



VALERIA SOLARINO READING

Sabato 11 giugno ore 21

Il cortile interno del Museo Egizio tornerà ad essere la cornice di uno spettacolo inedito: l’attrice Valeria Solarino, nata in Venezuela ma cresciuta proprio a Torino, leggerà "L’uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono, con la sonorizzazione dal vivo della cantautrice e polistrumentista Orelle. Voce e musica si alterneranno e si fonderanno per trasportare il pubblico nelle atmosfere del libro, attraverso le delicate e precise parole di Giono e di una storia che ha l’incanto della semplicità. L'evento è parte del Festival Borgate dal Vivo.

Info: www.museoegizio.it





CONCERTI

TORINO JAZZ FESTIVAL

Fino al 19 giugno

Giunto alla sua decima edizione, dall’11 al 19 giugno, la kermesse musicale animerà per nove giorni diversi luoghi della città: le Officine Grandi Riparazioni, il Conservatorio Giuseppe Verdi, l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, il Teatro Vittoria, il Tempio Valdese e i jazz club della città. Con oltre cinquanta eventi previsti nel rinnovato format dei cinque palinsesti: il Main Stage, il Jazz Cl(H)UB, i Jazz Blitz, i Meeting e lo Special.

Info: http://www.torinojazzfestival.it



EVERGREEN FEST

Fino al 24 luglio

220 artisti, 46 serate, 6 spettacoli per famiglie, 4 concerti di musica classica e oltre 100 ore di laboratorio. Evergreen Fest giunge alla sua settima edizione, con un programma che esplora l’arte performativa in ogni sua forma. Anche quest’anno il Festival si svolge presso il Parco della Tesoriera con 46 giorni di concerti, spettacoli, laboratori, serate talk, incontri, libri, buone pratiche, proiezioni film, area ristoro e aula studio. Tra gli ospiti: Eugenio Finardi, Nada, Nina Zilli, Ensi, Gabriele Vacis, Vladimir Luxuria, Fabio Celenza, Lercio Alive Show, Flo, EbbaneSis, Andrea Cerrato.

Info: www.evergreenfest.it

TEATRO

SCAMPAGNATE TEATRALI

Sabato 11 giugno ore 16.30

Scampagnata alla ex discarica di Mattie, recentemente trasformata da non luogo a laboratorio di educazione ambientale. Accompagnati da un’esperta guida sarà possibile conoscere il luogo e la natura circostante attraverso un'agevole passeggiata che si snoda all’interno degli spazi un tempo occupati dall’ex impianto.

Info: www.rassegnaconcentrica.net