Acidi grassi polinsaturi Omega 3, un prezioso dono dalla natura

Si parla sempre più spesso degli acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6, e di quanto sia importante poterli assumere ogni giorno, poiché apportano benefici effetti all’organismo, ma è anche vero che assumerli regolarmente con l’alimentazione non sia molto semplice, considerando che sono contenuti solo in pochi alimenti.

Potrebbe quindi essere necessario ricorrere ad un integratore alimentare che garantisca il corretto apporto di acidi grassi polinsaturi Omega 3, considerando che questi acidi grassi comportano un ottimo effetto antiossidante, oltre a potenziare le difese immunitarie naturali e a mantenere livellato il colesterolo nel sangue.

Ciò significa che l’assunzione regolare di acidi grassi Omega 3 può essere di aiuto per prevenire i fenomeni di invecchiamento cellulare e le relative patologie, provocate da uno stato infiammatorio diffuso nell’organismo. Tuttavia, questi preziosi acidi grassi sono contenuti prevalentemente in alcune varietà di pesce azzurro, ciò significa che inserirli nella dieta quotidiana non è così semplice.

Arricchire l’alimentazione di ogni giorno con gli Omega 3 per stare bene sotto forma di un apposito integratore alimentare è quindi considerata la scelta migliore, poiché consente di mantenere un livello costante di acidi grassi polinsaturi nell’organismo e di raggiungere un più elevato livello di benessere.

Gli Omega 3 come validi alleati anche per la bellezza della pelle

Oltre ad essere un valido elemento nutrizionale, ideale per la salute e il benessere di tutto l’organismo, gli acidi grassi Omega 3 rappresentano un ottimo trattamento anche per la bellezza della pelle.

La Rosa Mosqueta, in particolare, da cui si estrae un prezioso olio ricco di acidi grassi polinsaturi, offre un eccellente aiuto per proteggere la pelle dall’ossidazione delle cellule e dai segni di invecchiamento caratteristici, ad esempio piccole rughe di espressione, macchie e discromie, irritazioni dovuti ad un’eccessiva esposizione al sole e così via.

La Rosa Mosqueta è un arbusto molto diffuso nel Sud America, ed è molto simile alla Rosa Canina. I piccoli fiori rosa che produce, si trasformano, verso l’inverno, in bacche rosse, dai cui semi si estrae appunto l’olio, benefico sia per la salute che per la bellezza.

L’olio di Rosa Mosqueta, se naturale, biologico e di qualità, permette di fornire al proprio corpo importanti elementi antiossodanti, sali minerali e vitamine, oltre agli acidi grassi Omega 3.

Può essere assunto sotto forma di capsule, come integratore alimentare per arricchire la propria dieta quotidiana con questi preziosi elementi nutritivi, ma anche utilizzato puro per rimediare a molti caratteristici problemi della pelle.

L’olio naturale di Rosa Mosqueta come trattamento di bellezza antiaging

Le sostanze nutrienti, antinfiammatorie e antiossidanti presenti nell’olio di Rosa Mosqueta, permettono di trattare con successo, ma anche di prevenire, molti problemi della pelle, dovuti ai fenomeni di ossidazione delle cellule, ad altri fattori esterni come l’inquinamento, e ad un’alimentazione poco ricca di elementi nutritivi benefici.

Con l’olio di Rosa Mosqueta si risolvono inestetismi molto diffusi e poco graditi, ad esempio macchie scure, cicatrici, cheloidi, eritemi e arrossamenti. Utilizzare l’olio di Rosa Mosqueta regolarmente, è la soluzione migliore per mantenere la pelle in salute, utilizzando un prodotto semplice e naturale.