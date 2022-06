Sviluppo sostenibile: perché è importante per il futuro del pianeta

Il concetto di sviluppo sostenibile riscuote grande popolarità di questi tempi ma esiste già da moltissimi anni. Esso fa riferimento all’utilizzo di tecniche di produzione e consumo che assicurino la sopravvivenza futura del Pianeta attraverso una serie di principi di conservazione e tutela ambientale. Il motivo per cui oggi se ne parla di più che in passato risiede nel fatto per cui le problematiche legate a inquinamento e spreco delle risorse si fanno via via più urgenti e cruciali.

Tuttavia ancora oggi parlare di sviluppo sostenibile ambientale è qualcosa che fatica a riguardare tutti noi perché viene percepito come un tema lontano dalle nostre vite. In realtà, come vedremo, la sostenibilità non ha a che fare solo con lo scioglimento dei ghiacci al Polo Nord perché l’attenzione verso le risorse ambientali causa gravi problematiche ovunque nel mondo.

Cosa significa “sviluppo sostenibile”?

Uno sviluppo sostenibile potrebbe essere definito come un approccio alternativo a quello consumistico con il quale abbiamo vissuto per tantissimi anni. Si può applicare in qualsiasi ambito, da quello alimentare a quello delle infrastrutture edili passando per moda, musica e persino Internet. Il concetto alla base dello sviluppo sostenibile è la conservazione delle risorse di cui disponiamo con l’obiettivo di preservarle per il futuro e far sì che non si esauriscono.

Se nella pesca, per esempio, la sostenibilità si applica pianificando la stagionalità delle raccolte ittiche ed il prelievo di specifici gruppi di esseri viventi selezionati per età riproduttiva, nella moda la sostenibilità punta a creare tessuti durevoli e a organizzare mercati di rivendita dell’usato. Nel primo caso la sostenibilità assicura che le specie marine possano sopravvivere e riprodurre i branchi anche dopo la pesca mentre, nel secondo, questo principio abbatte la produzione a ciclo di vita breve e rimette sul mercato capi altrimenti destinati al macero.

Principi e criteri di sostenibilità

Quindi uno sviluppo sostenibile applica una serie di condizioni e tecniche tali per cui le risorse utilizzate sono tutelate in ottica futura, in modo tale da assicurare la sopravvivenza di tutte le specie, inclusi i figli dei nostri figli. Per far si che questo accada è necessario per le aziende rivedere tutto l’asset decisionale, dall’approvvigionamento delle materie prime alle modalità di distribuzione. La sostenibilità è direttamente correlata all’ambiente perché grazie a certi principi è possibile preservare le risorse naturali di cui disponiamo che, com’è noto, non sono infinite.

La sostenibilità individuale e collettiva

Anche noi individui singoli possiamo certamente applicare scelte sostenibili nel nostro piccolo, per esempio evitando di gettare via alimenti o qualsiasi altro bene di cui disponiamo in modo scorretto e prima che giunga a fine ciclo di vita. In casa ci sono tanti modi per vivere una vita sostenibile così come ci è permesso fare scelte sagge per il pianeta scegliendo aziende e marchi che hanno sposato questa importante causa.

Le nostre abitudini di consumo sono quelle che più tra tutte possono davvero fare la differenza sul mercato. Difatti premiare aziende orientate allo sviluppo sostenibile con le nostre scelte d’acquisto permette di valorizzarle, aiutando il nostro pianeta a sopravvivere consumando prodotti che hanno un impatto ambientale minore.