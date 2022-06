L'Orchestra Rai “tenta” il pubblico perso nel post-pandemia con una sontuosa stagione 2022-2023

Periodo ancora difficile per l’Orchestra Rai che dopo la pandemia non ha visto tornare in sala il pubblico sperato e anzi per gli ultimi due concerti di stagione ha dovuto ricorrere ad inviti gratuiti per gli ex abbonati (di questi il 50% ha accettato l’offerta).

Grandi nomi di livello nazionale ed internazionale

La stagione 2022/2023 tenta proprio di riavvicinarli e di capovolgere nuovi ascoltatori con una rassegna sontuosa e composta da grandi nomi di richiamo nazionale e internazionale.

Sotto la direzione artistica del maestro Ernesto Schiavi, 22 appuntamenti da ottobre a maggio, cui si aggiungono ai concerti di Rai Nuova Musica, i Concerti della Domenica e quelli fuori sede per un totale circa di 100 spettacoli, una decina un più rispetto agli altri anni, senza costi aggiuntivi sui biglietti.

Si comincia il 19-20 ottobre con l'omaggio a Mahler

La programmazione si aprirà con il concerto inaugurale diretto da Fabio Luisi il 19 e 20 ottobre con le musiche di Gustav Mahler e si concluderà il 24 e 25 maggio con il direttore Kirill Petrenko sulle note di Alban Berg e Jean Sibelius.

Tre nuovi giovani direttori Pablo Heras-Casado, Thomas Guggeis e Petr Popelka. Tra i giovani solisti Marie-Ange Nguci, Yulianna Avdeeva, Mao Fujita, Alexandre Kantorow e Antoine Tamestit.

Grande ritorno anche dei cori, ben quattro in programma che si esibiranno su un palco ampliato assetto a ospitare organici sempre più importanti.

Concerti per le famiglie il sabato pomeriggio

In lavorazione il progetto legato alle famiglie e ai bambini che riparte dall’esperienza di di Casa Beethoven: concerti ad hoc di sabato pomeriggio.

L’Orchestra Rai, che in questi mesi sta rinnovando il suo organico, sarà presto in tournée per cinque date in cinque diverse città del Sud in occasione della Gionrnata della Musica, il 21 giugno.

Per info e programma: raicultura.it/orchestrarai