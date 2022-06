Cadono calcinacci dal sovrappasso: lavori stradali e chiusure nel pinerolese

Sulla strada statale 589 “dei Laghi di Avigliana” in località Pinerolo (km 32,800) è temporaneamente chiusa la rampa di uscita che si immette sulla SP23 in direzione Sestriere per il traffico proveniente da sud (Cavour/Osasco). In alternativa è possibile proseguire per circa 800 metri e invertire la marcia utilizzando lo svincolo successivo, come indicato sul posto. Il traffico è al momento regolare.