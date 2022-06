Poche ore fa, in via Ariosto angolo via Cottolengo, per cause ancora da accertare, si è verificato un gravissimo incidente stradale. Un uomo a bordo di una moto si è scontrato con un'auto e ha perso la vita.

Già nella caduta, l'uomo, 50 anni, ha riportato lesioni gravissime. Che poi gli sono risultate fatali. Immediato l'intervento sul posto della squadra infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia locale.