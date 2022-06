Anche a Torino esami di Terza media al via: il primo vero "banco di prova" in attesa della Maturità

Non sarà ancora l'esame di Maturità (di quello che finisce nelle canzoni e si incastra tra i ricordi del cervello per ritornare sotto forma di sogno o incubo per il resto della vita), ma in questi giorni prende il via l'esame di Terza media (anche) per gli studenti a Torino in Piemonte.

Diversamente dall'esame per il diploma, non esistono date "fisse", ma un limite temporale fissato tra la fine delle lezioni e la fine di giugno. Ma è molto probabile che le procedure di esame saranno concluse entro l'inizio di quelle di maturità, fissato per il 22 giugno.



Con l'eliminazione dell'esame di quinta elementare (che risale ormai al 2004), si tratta del primo vero "banco di prova" per i ragazzi, in attesa del diploma.



Dopo le limitazioni legate alla pandemia da Covid, quest'anno l'esame di terza media è tornato ad assumere uno svolgimento quasi "normale": due le prove scritte (erano tre, ma per ora sono "tornate" solo quelle di italiano e matematica), seguite da un colloquio orale, accompagnato da una tesina. In quella sede, si verificheranno anche le competenze delle lingue straniere (in assenza della terza prova scritta).