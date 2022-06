Il fascino delle collezioni selezionate da Bluespirit, gioielli alla moda per stupire e donare emozioni

La proposta strutturata da Bluespirit è destinata a quanti sono alla ricerca di un gioiello alla moda, che riesce a impreziosire il proprio outfit con una nota distintiva. Sugli scaffali virtuali sono presenti i bijoux dei brand di punta, tra cui Morellato, Sector No Limits e Chiara Ferragni, dando una risposta concreta a ogni richiesta del pubblico. Prodotti per lui e per lei. Un servizio di assistenza fornisce un puntuale riscontro a ogni dubbio, in ogni fase del processo d’acquisto, incluso il post-vendita.

Nello spazio di qualche istante sul portale, si incontrano decine di accessori preziosi: collane, orecchini, cavigliera donna, bracciali, anelli e orologi. Sono realizzati esclusivamente con materiali pregiati, quali diamanti, oro, argento, perle o gemme.

Quanto ai marchi, sono quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento fra gli appassionati. Tra questi, si possono citare Sector No Limits, Casio, La Petite Story, Michael Kors, Breil, Fossil, Festina, Chiara Ferragni o Cluse.

Tutti i gioielli in vendita sullo store si prestano ad essere donati nelle più disparate occasioni: matrimoni, compleanni, anniversari, cresime, lauree e non solo. Per scoprire tutti i consigli basta un tap sulla sezione “Idee regalo”. È prevista la possibilità di spedire il pacchetto direttamente al destinatario, eliminando qualunque riferimento ai costi.

Con l’iscrizione al programma fedeltà, l’utente riceve la Bluespirit Card, una speciale tessera che riserva un regalo di benvenuto e tante offerte su misura. Inoltre, più si compra più vantaggi si ottengono, perché una volta raggiunto il livello di membership Diamond, a quota 250 punti, viene caricato sulla carta un credito pari al 5% dell’importo speso.

Ma i vantaggi della shopping experience firmata Bluespirit riguarda anche i diversi sconti competitivi. Sulle collezioni in diamanti (per acquisti di oltre 100 euro) le riduzioni sono del 40%.

Per ciò che riguarda le spedizioni, diventano gratuite in caso di importi superiori a 39 euro. Il cliente, però, ha anche l’opportunità di ritirare il nuovo bijou presso uno dei negozi Bluespirit distribuiti in tutta Italia, potendo anche usufruire del servizio di incisione del gioiello.

Concludono la permanenza sull’e-shop unicamente modalità di pagamento sicure: PayPal, carta di credito, bonifico bancario o in quattro rate senza commissioni aggiunte grazie alla partnership con 4X Oney.

Scegli Bluespirit.com e stupisci chi ami con un pensiero dal significato speciale!