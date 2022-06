Summerland Fest, da domani al 2 settembre il teatro è di casa a Moncalieri

Il conto alla rovescia sta per terminare. Da domani, venerdì 17 giugno, al 2 settembre Moncalieri ospiterà il Festival di Teatro “Summerland Fest” organizzato da Santibriganti Teatro al Giardino delle Rose e alla Cascina Vallere.

Tanti gli spettacoli pensati per i bambini

Spettacoli, concerti e matinée per i bambini allieteranno l’estate moncalierese. Gli eventi serali alterneranno teatro, musica, danze tradizioni, comicità e spettacoli di magia con: Sereno Magic ovvero il mago più alto del mondo, “Chi è di scena per la regia” di Luca Serra, “Striature” della compagnia In Palcoscenico, “Ma il mio amore è Paco” di Franco Olivero e Luca Occelli, “E/Oppure è amore” regia di Toni Mazzara, “Jack e Jill” della compagnia Pappagalli in Trappola, Bad Ad’Singer in Concerto, “Treedanza” con il gruppo Spadara e con il gruppo Doi pass e’n passet, “IO//ODIO” regia di Maurizio Bàbuin con Luca Serra, “Gummy” di Emily Tartamelli.

E ancora, “Monologo di Donna con Salsiccia” di e con Giulia Cerruti, “Periphereia” di Laura Dezani ed infine “Scenari di Commedia”, condotto da Mauro Piombo. Le occasioni per vivere un’estate all’insegna del teatro non finiscono; il mattino alle 10, al Giardino delle Rose, sono previsti spettacoli e letture animate per le Estate Ragazzi cittadine: Burrasca, Il Piccolo Principe, Oz, AhiAhia! Pirati in corsia, Fratelli in fuga, YoYo Piederuota e Storia vera di Pinocchio.

