Gam, Incroci: l'artista Noemi di Nucci in dialogo con l'opera di William Kentridge

La GAM di Torino organizza un ciclo di incontri legato alla mostra "Una collezione senza confini. Arte Contemporanea Internazionale dal 1990" dedicato all’inclusione sociale e al coinvolgimento di nuovi pubblici.

Sabato 18 giugno alle ore 15.30, l'incontro con Noemi di Nucci, artista tessile, in dialogo con l’opera di William Kentridge, Moscow: the Nose Series City of Moscow, 2009.

Noemi Di Nucci, textile artist e designer, si occupa di tessitura di arazzi su telaio verticale e orizzontale usando materiali convenzionali e non, tappeti, installazioni, mixed media e scenografie teatrali.

L’incontro con Noemi Di Nucci, incentrato sull’opera presente in mostra Moscow: the Nose Series City of Moscow di William Kentridge è volto a comprendere il processo di traduzione che avviene nel passaggio dal disegno all’intessitura. L’artista afferma che “un arazzo presenta una sorta di pixelatura, una serie di punti nati dalla decisione presa dal tessitore per ogni singolo filo. La tecnica usata richiede infatti un lavoro dedicato, un lento viaggio di completamento delle zone ancora vuote senza fili né colore, per arrivare a un’immagine intera e completa.”

Durante l’incontro ci si concentrerà sul dinamismo del segno e sul senso del bianco e nero, di pieni e vuoti, leggendo il processo che dalla scelta cromatica porta alla tessitura vera e propria. Noemi di Nucci porterà alcuni esempi di arte tessile: un arazzo del ‘700, uno realizzato con tecnica tradizionale ma di gusto contemporaneo e un tappeto taftato, permettendo ai partecipanti di scoprire le tecniche, cimentarsi nella pratica - dal disegno all’intessitura e conoscere le nuove tecnologie che trasformano tempi e modi di lavorazione.

Per info: infogamdidattica@<wbr></wbr>fondazionetorinomusei.it

