Controllo, sicurezza e stabilità: ecco le prerogative del software CRM Open Source vtenext

Vtenext è una software house italiana con sedi a Milano, Londra e Verona nata nel 2008. Ad oggi vanta oltre 2.000 clienti business, 93.000 utenti community e 93 fra partner e reseller. Fin dagli inizi, ha abbracciato la filosofia Open Source, applicandola a tutte le sue soluzioni e al suo metodo di lavoro.

E proprio per supportare le aziende di ogni settore e dimensione, vtenext ha ideato un software CRM Open Source. A differenza di una soluzione CRM proprietaria, accessibile esclusivamente da chi possiede i diritti del codice, è pubblico, condivisibile e può essere facilmente modificato e sviluppato a seconda delle proprie esigenze.

Si tratta di una piattaforma di Customer Relationship Management, ideata per permettere di gestire al meglio le relazioni con gli acquirenti, dal pre al post-vendita, aumentare le vendite, centralizzare le informazioni e pianificare i task del team aziendale. Tenere traccia e coltivare le relazioni con i clienti, infatti, è un’attività essenziale che permette di fare la differenza.

Ma quali sono le prerogative che contraddistinguono il CRM Open Source di vtenext? Innanzitutto, l’utente può approfittare di maggior controllo e trasparenza, poiché l’accesso diretto al codice permette di focalizzarsi al meglio su ciò a cui la community sta lavorando per portare nuove funzionalità al progetto.

Non solo, il codice della piattaforma, i suoi dati e le sue performance sono meticolosamente controllati e revisionati da un team di esperti e appassionati. Sono in grado di scoprire eventuali falle o bug di sistema e di risolverli immediatamente. Il mondo Open Source, inoltre, è caratterizzato da continue innovazioni, che vengono captate e implementate velocemente. Un CRM Open Source, poi, è facilmente integrabile con altri applicativi già presenti in azienda.

L’obiettivo di vtenext è proprio quello di consolidare performance aziendali sostenibili, di offrire processi esterni ed interni di qualità e di trattare ogni informazione con un livello di sicurezza conforme agli standard internazionali. Ne sono una conferma, infatti, le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001, rinnovate con successo ogni anno.

Il team della software house è formato da sviluppatori e consulenti esperti, in grado di aiutare le aziende a sviluppare progetti specifici in base alle loro esigenze. Non è un caso se più di 1.000 realtà si sono già affidate a vtenext, tra cui Vetrocar S.p.a., Bosch Rexroth o ancora Corex S.p.A.

Del resto, anche il metodo di lavoro di vtenext è caratterizzato da una logica “Open”. I processi aziendali sono chiari e trasparenti e volti al raggiungimento di uno scopo comune. Colleghi e collaboratori prendono attivamente parte al percorso decisionale, studiando insieme la soluzione più adatta. Il tutto, in un’ottica di massimizzazione della Customer Experience.

Visita subito www.vtenext.com e scopri come ottimizzare le performance della tua azienda!