Settimo, i vertici del Pd alla Festa dell'Unità. Piastra: "La legge regionale sull'urbanistica è una schifezza"

Appuntamento con alcuni esponenti di rilievo del Partito Democratico, nella serata di ieri, alla Festa dell'Unità di Settimo Torinese. Sul palco, insieme al segretario Paolo Furia, anche un buon numero di consiglieri regionali impegnati a discutere di alcuni dei temi di maggiore attualit, a livello locale e non. "Vogliamo risorse per il sociale, ma anche attenzione all'ambiente e che costruisca un trasporto pubblico all'altezza, senza tagliare i bus, ma costruendo la metropolitana. E che difenda la Sanità, anche qui a Settimo", ha detto Raffaele Gallo.



"Stiamo cercando di portare a compimento un cambio generazionale - ha detto Furia -: stiamo facendo i compiti a casa, rinnovando le idee e superando le contrapposizioni interne, per fare un partito bello, in cui sia appassionante militare".



"Incontrarsi e confrontarsi è bello, anche per superare la politica fatta di slogan urlati - ha detto Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese . Parlando del nostro ospedale, la mia opinione personale è che la Regione abbia sempre pensato alla cessione, vendendola a un privato. Ma Settimo è stata tra le zone che ha dato la risposta più preziosa contro il Covid". Ma la sindaca ha parlato anche di urbanistica: "In consiglio comunale cercheremo di porre rimedio a una legge regionale che è una schifezza. Dobbiamo tamponare la situazione".