Pandemia, finalmente arrivano i ristori anche per le piscine: fondi per 840mila euro

Dopo la crisi e le restrizioni, arrivano i ristori anche per il mondo delle piscine. I gestori delle strutture piemontesi riceveranno infatti a fondo perduto fondi per un totale di 840mila euro complessivi per i costi di gestione sostenuti durante la pandemia, in particolare quelli energetici, che verranno erogati dalla Regione tramite bandi gestiti da Finpiemonte.