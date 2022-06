Al Cinema Massimo, arriva il documentario "The passengers"

Lunedì 20 giugno alle ore 20.30 "The Passengers" arriva anche al Cinema Massimo di Torino. Così come per le 12 tappe precedenti, da Benevento a Vicenza, passando per Roma, la proiezione è accompagnata dagli autori e dai protagonisti Tommaso Valente, Christian Poli, Dora Casalino, Marino Mazzoni e Simone Mari. Come al solito la FioPSD, Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Dimora, sosterrà il film facendosi promotrice del dibattito sociale con le comunità del territorio.



The Passengers è un intenso documentario che racconta la vita dei partecipanti ad Housing First - Prima la casa, progetto di contrasto alla marginalità sociale, un vero e proprio metodo che ha come obiettivo quello di offrire alle persone senza dimora l’opportunità di ‘abitare’ una casa, con il supporto di un’equipe transdisciplinare. Il film dà quindi voce al peso sociale delle fragilità umane senza dimenticare le grandi storie dietro al dramma. Quelle degli operatori e assistenti sociali che, con il loro impegno, rendono possibile questo viaggio verso un luogo chiamato “casa”.

Il film è stato prodotto da Kamera Film di Ravenna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con il Consorzio di cooperative sociali Solco Ravenna, che gestisce il progetto Housing First su quel territorio, e Instant Documentary.