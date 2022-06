Alex Bellini ospite alle Gallerie d'Italia per la rassegna "Incontri"

Domani alle ore 18.30 Alex Bellini, esploratore, mental coach e divulgatore tra i più rappresentativi legati all’ambiente e alle tematiche sostenibili, sarà l’ospite speciale delle Gallerie d’Italia di Torino di Intesa Sanpaolo.

Alex Bellini ragionerà sulla forza del carisma personale, sulla memoria delle azioni e sull’efficacia dei messaggi mettendoci in gioco in prima persona per un effettivo cambiamento e per raggiungere i risultati sperati.

Autore e protagonista di numerose imprese estreme dedicate alla salvaguardia del Pianeta, come 10 RIVERS, 1 OCEAN che lo ha portato a navigare sui dieci fiumi più inquinati di plastica al mondo con zattere costruite con materiali di recupero per documentare il lungo viaggio che compiono tonnellate di rifiuti che ogni anno si accumulano negli oceani.

L’incontro è a ingresso libero su prenotazione all’indirizzo torino@gallerieditalia.com e intende affrontare un tema particolarmente di attualità per tutti noi. #INSIDE è un invito a entrare in Gallerie per scoprire quanto di nuovo c’è in città e un modello di public program fisico e digitale dedicato alla scoperta di un luogo e di un concetto: l’immagine e la sostenibilità ambientale e sociale.