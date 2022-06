In 2.800 a piedi sulla via Francigena: alla Marathon valsusina anche il ministro del Turismo Massimo Gravaglia

Ben 2.800 camminatori, 3 percorsi da 10, 21, e 44 km, un patrimonio unico: questi i numeri della quarta edizione della Via Francigena Marathon Val di Susa di ieri, 19 giugno. Un grande evento, realizzato dall’associazione Iride con il patrocinio e la collaborazione dell’Unione Montana Valle Susa, che anche quest’anno è tornato ad animare le vie, i sentieri, le piazze e i borghi più belli del territorio valsusino.

Tante, tantissime le persone di ogni età che, partendo da Avigliana, hanno risalito la Valle fino a Susa, calpestando quei sentieri percorsi in passato anche dai pellegrini e sfiorando gioielli come l’abbazia della Sacra di San Michele e la certosa di Banda. Una manifestazione che, nel suo spirito, non si è configurata come una gara, ma come un’occasione per far scoprire e riscoprire le tante bellezze che il territorio valsusino ha da offrire.

Proprio per questa sua valenza, ieri tra i camminatori c’era anche una personalità d’eccezione, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che, accompagnato dall’assessore alla Via Francigena dell’Unione Montana Andrea Archinà, si è cimentato anche lui nel tracciato. “È certamente stata l’occasione migliore per celebrare il tratto valsusino della Via Francigena, ormai inserito a pieno titolo tra gli itinerari europei”, spiega Archinà. “Proprio grazie ad un finanziamento governativo in arrivo di 1mln600 mila euro, infatti, il nostro itinerario, insieme a quello canavesano, sarà oggetto del progetto ‘La Via Francigena for all’ per migliorarne l’accessibilità a 360 gradi anche attraverso l’abbattimento di barriere architettoniche spesso ostacoli insormontabili per i disabili che vogliono percorrerla. Un ringraziamento speciale al Ministro che a sorpresa ha voluto onorarci della sua presenza immergendosi appieno nello spirito dell’iniziativa”.