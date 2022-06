“In nome di Francesco”: lacrime e commozione, Cavallerizza Reale riaperta in onore del ciclista travolto dalla polizia

La pioggia cade battente, sfidando anche i raggi di sole che provano a fendere l’acqua. Per un attimo sembra quasi che anche il cielo sopra la Cavallerizza Reale pianga Francesco Angelo Convertini , il 33enne deceduto ieri sera in corso Regina Margherita dopo esser stato travolto da una volante della polizia.

“Oggi apriamo per Francesco” dicono gli organizzatori di Paratissima, ancora sgomenti. Alla Cavallerizza Reale, che inaugura oggi alcuni spazi recuperati, gli amici del giovane ciclista si abbracciano, piangono, confortano a vicenda. Francesco per loro era un amico, un fratello, un compagno d’avventure. Il suo impegno per il recupero e la valorizzazione di questo bene nel centro di Torino è stato totale.

Il ricordo dei tanti amici