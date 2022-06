Eurodrone offre un corso gratuito per ottenere il patentino A1-A3

Fareste guidare un’auto, anche se completamente automatizzata, ad una persona che non ha esperienza, ma, soprattutto, che non sa cosa sia il codice della strada? Ecco, ogni volta che decidete di acquistare e far volare un drone, pensate a quale sarebbe la vostra risposta alla domanda. Queste piccole macchine volanti, spesso e volentieri scambiate per giocattoli, stanno invadendo i nostri cieli: acquistarle è estremamente semplice, si possono addirittura ordinare online. Ma a quanti vengono, poi, spiegate le regole o i limiti di utilizzo? A pochi, quasi nessuno, il che porta piloti di aerei ed elicotteri ad avere una ragionevole paura di incontrarli o, peggio, di scontarsi con questi velivoli durante le loro quotidiane operazioni di volo.

Chiunque possieda un drone deve essere consapevole dei rischi e conoscere, nonché rispettare, tutte quelle regole basilari della sicurezza aeronautica che ne permettono un utilizzo corretto, senza provocare danni a terze parti. In tal senso, Eurodrone Academy mette a diposizione la Sua esperienza a favore della conoscenza e della diffusione della cultura aeronautica, organizzando corsi gratuiti per intraprendere il percorso formativo di pilota UAS (Unmanned Aircfrat Systems).

Informazioni distorte o parziali ci hanno indotto a credere che i droni, soprattutto se di peso inferiore a 250 grammi, possano essere utilizzati ovunque, ma purtroppo così non è, basti pensare a quello che è successo ad Imola qualche settimana fa. L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) è d’accordo nel suggerire che chiunque possieda un drone, di qualsiasi tipologia, segua un corso di formazione così da poterlo utilizzare in maniera consapevole e conforme alla normativa, nonostante questa dica che per i velivoli di peso inferiore a 250 grammi utilizzati a scopo ludico, la formazione non serva.

Eurodrone è fautrice di un uso consapevole e sicuro di queste macchine. Tutti i nostri corsi rispondono al comune denominatore della mentalità aeronautica, e fin dal 2006, quando abbiamo iniziato a lavorare con i droni, i concetti di safety e security sono stati al centro di ogni progetto aziendale. I nostri corsi di formazione hanno lo scopo di sensibilizzare sia i giocatori che i professionisti proponendo loro un vero e proprio percorso di alfabetizzazione in modo totalmente gratuito. Sì, perché diffondere il concetto di sicurezza e generare consapevolezza è la nostra mission primaria.

Le lezioni in questione seguiranno il Sillabus messo a disposizione dall’ente, che affronta tutte le materie che è necessario conoscere per superare l’esame del patentino A1 – A3. Non si tratta di video lezioni registrate, ma di lezioni in diretta a cui gli allievi potranno partecipare attivamente.

Siete interessati? Vi basterà inviare un’e-mail a info@eurodrone.it oppure contattarci via WhatsApp al numero 346-9419049 e richiedere il modulo di iscrizione per partecipare al corso gratuito.

Un primo, necessario e fondamentale passo per entrare all’interno di un mondo dove consapevolezza e sicurezza sono i primi step da completare per poter, responsabilmente, prendere il volo.

