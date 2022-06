L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : La bellicosità di Marte promuoverà inquietudine, aggressività ed un modo di agire reputato piuttosto indelicato… Fin qui l’anno non è stato sublime ma vi state riscattando e presto avrete riscontri gratificanti. In ambito materiale, considerati gli aumenti incombenti, risparmiate e fatevi rispettare. Chi parte per le ferie eviti la calca e le ore di punta! Magica notte di San Giovanni: Condire carne o pesce con pepe bianco ed erba cipollina inviterà la fortuna ad esservi più vicina. TORO : Si prevede un periodo fermentato nel corso del quale converrebbe dar ben poco per scontato considerati i ribaltamenti di situazione che attendono sotto il solleone… In sovrappiù aderirete ad una cena o farete un acquisto vantaggioso. Occhio però a non farvi infinocchiare! Weekend adatto alle scampagnate. Magica notte di San Giovanni: Della salvia piantata, mangiata, introdotta tra le pagine di un libro o di un’agenda, sarà una vera panacea contro la iella.

GEMELLI : C’è un gran fermento sia intorno a voi che nel firmamento e dal tal marasma ne ricaverete delle giornate infuocate, dei preparativi per un qualcosa che prossimamente effettuerete, una gran voglia di evasione, qualche larvato magone e una tenera emozione. Un paio di sorprese o un comunicato vi lasceranno invece quasi senza fiato… Magica notte di San Giovanni: Un mazzettino di erbette aromatiche legato da un nastrino, se conservato sino a fine anno, allieverà un sotterraneo affanno.

CANCRO : Le ferie bussano alla porta ma problemini, oneri e questioni, oltre abbassare il tono energetico, fungono da impedimento: prima di sfiorare l’apice dello stress andate a smaltire la tensione altrove altrimenti i nervetti saltano… Oltretutto ne risentirete un pochino del contegno di un essere sibillino o vi succederanno cose strane… Compleanno magico! Magica notte di San Giovanni: L’aglio è contro i vermi… Quindi ficcatene dappertutto visto che servirà a liberarvi da parassiti umani… LEONE : Non è che funga un granché: qualcosina turba la quiete oppure vi troverete, tra incudini e martelli, a barcamenarvi o rallentare il passo… In compenso alleggerirete un fardello, trascorrerete orette memorabili insieme a persone adorabili, allargherete la cerchia delle conoscenze o vi rinnoverete esteriormente ed interiormente. Magica notte di San Giovanni: Se anelate allontanare le grane affidatevi alla borragine: portentosa nell’infondere letizia e debellare ogni mestizia …

VERGINE : Apprestatevi ad una settimana insolita annoverante guizzi di euforia e spossatezza, tentennamenti e convinzioni, diversivi e faccende da sbrigare, spostamenti e impedimenti, in un marasma di contrastanti emozioni… Qualcuno inoltre dovrà smaltire la sbornia di una delusione. Viaggetto o diletto in vista. Magica notte di San Giovanni: La cipolla viene, dai secoli dei secoli, considerata un portafortuna… Quindi fatene incetta e collocatene una in ogni stanzetta. BILANCIA : In testa svolazzeranno tante idee ma prima di poterle tradurre in pratica dovete pazientare… Però vi sentirete più sgargianti malgrado un paio di contrattempi facciano salire i fumenti…In simultanea tirerete respiri di sollievo riguardo ciò che fino a ieri preoccupava e un soggetto vi strabilierà. Magica notte di San Giovanni: Preparare e degustare nella cena del 24, una frittata con maggiorana, menta e l’erbetta di San Pietro, risulterà di ottimo auspicio.

SCORPIONE : La settimana appare tracimante di incognite, trambusti, babilonie e proposte puzzanti di bruciato: a tal riguardo pigliate tempo e non date risposte immediate… Considerato un alleggerimento del conto in banca attenti a non sperperare per poi trovarvi col portafoglio frignante. Amicizia da coltivare e donna da inquadrare. Magica notte di San Giovanni: Alla mezzanotte del 24 giugno adagiate sul davanzale o sul balcone una moneta da due euro: servirà ad agevolare le finanze!! SAGITTARIO : Non date troppo bado ad un soggetto propenso a cambiare bandiera a seconda di dove tira il vento e fatevi rispettare incrementando l’autostima e credendo tenacemente in voi stessi e nelle vostre potenzialità… Avendo la testa nel pallone rischiate di smarrire incartamenti oppure dovrete fa da pacieri tra due litiganti mai contenti di niente. Magica notte di San Giovanni: Appendete una treccia d’aglio in cucina: secondo una leggenda debellerebbe le malvagità, la gelosia e la falsità!

CAPRICORNO : Uno spizzico di affanno colpirà a tradimento ma trattasi probabilmente soltanto di stanchezza o di problemini che tenderete ad ingigantire. Rammentate che non vi manca la terra sotto i piedi e che ogni attimo va vissuto intensamente specie adesso che dietro l’angolino vi attendono un mucchio di cosette carine. Magica notte di San Giovanni: Dei fiori di zucca, se in compagnia pasteggiati, daranno splendidi risultati. E come digestivo un liquorino alla ruta o al rosmarino… ACQUARIO : Lo zampino di Saturno tende a minare le vacillanti certezze ma stavolta, più imperterriti che mai, piglierete finalmente una savia decisione o vi capiterà sottomano una splendida occasione… Programmate minuziosamente le ferie al fine di non trovarvi, all’ultimo istante, a boccheggiare e non litigate con chi vi sta accanto per delle inezie. Magica notte di San Giovanni: Collocare dei rametti di iperico all’interno dell’abitazione consentirà di alleggerire un tormentone.

PESCI : Con l’estate inediti sipari si apriranno su una stagione da vivere interamente con ciò che di inaspettato riserverà… Nel contempo guardatevi da parenti serpenti, spese incombenti, soggetti prepotenti, non prendete per oro colato ciò che vi verrà riferito e andate in fondo ad una questione delicata. Domenica allegrotta. Magica notte di San Giovanni: I portenti della menta sono noti quindi fatene largo uso, tritandola in talune vivande e tenendone un vaso sul terrazzo.

E che, nella notte di San Giovanni, le stelle esaudiscano i vostri sogni incenerendo gli affanni…