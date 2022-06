Emozioni in musica nella prima giornata di gare del campionato italiano di liscio al Pala Gianni Asti

Si è conclusa al Pala Asti, la prima giornata di gare del Campionato

italiano di liscio, ballo da sala e liscio tradizionale.

La manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana di Danza

Sportiva del Piemonte è stata una lunga maratona a passo di valzer

lento, tango, foxtrot, valzer, mazurca, polka.

Atmosfera ricca di grandi emozioni, ma soprattutto di sano agonismo

sportivo tra i vari ballerini. Sono state ben 60 le finali disputate, per conferire il titolo di campione di categoria, dalla C il livello più amatoriale, per passare ai B2 e per finire con i Professional Division, i più esperti maestri di ballo.

In gara ci sono stati anche gli atleti più giovani della kermesse,

Giorgia Raganesi e Lorenzo Capitani della asd Dance Evolution di

Verbania, una coppia di soli 11 anni, molto professionale.

si inizia a ballare alle 9 e si concluderà alle 22 e alle 17 ci sarà il clou della giornata.

Una cerimonia multimediale riserverà sorprese al pubblico presente e agli atleti, con la presenza di una cantante dal vivo e la Società di danza torinese che si cimenterà in balli risorgimentali.

Il Consigliere Federale, Andrea Cerrati insieme al Consigliere

federale piemontese, Matteo Migliano e al Presidente Fids Piemonte,

Giovanni Petrilli, porteranno i saluti della Federazione Italiana

Danza Sportiva.

Saranno presenti, inoltre, il Segretario del Settore Tecnico Federale, Luca Dedominici, il presidente Fids Lombardia, Marco Venegoni.