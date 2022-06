Settimo, Anna Rossomando e Mauro Berruto protagonisti alla Festa dell'Unità per parlare di sport e associazionismo

Una tavola rotonda sullo sport e il futuro dell'associazionismo che ha raccolto la presenza di decine di persone, quella andata in scena ieri sera alla Festa dell'Unità in corso di svolgimento a Settimo Torinese.

All'incontro "Net Working Sport" erano presenti la vice presidente del Senato Anna Rossomando, il responsabile sport per il Pd (ed ex ct della nazionale di pallavolo) Mauro Berruto e l'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Torino Mimmo Carretta. "Molti sono gli obiettivi emersi dal dibattito e tanto è il lavoro che ci aspetta per il futuro", ha spiegato Berruto, che ha parlato delle direttrici che sono state individuate: "Pianificazione delle reti, dei trasporti e delle infrastrutture sportive condivisa tra tra l'area Torino Nord e Net; trasferimento di parte delle competenze relative a grandi eventi, progettazione e armonizzazione delle tariffazioni all'Unione dei Comuni con l'intento di aumentare le risorse a disposizione del movimento sportivo".

Berruto ha parlato ancora della costruzione di "un meccanismo di premialità per le associazioni sportive che perseguono anche l'impegno sociale verso il mondo della disabilità e di accesso allo sport anche dei meno talentuosi, senza distinzione di genere". Perché non bisogna dimenticare il ruolo sociale e l'importanza che lo sport ha nella società.