Motogp, Bagnaia vince ad Assen e torna in corsa per il Mondiale

La laurea l'ha presa ad Assen, la pista considerata l'università delle due ruote. Pecco Bagnaia trionfa in Olanda nel giorno in cui il campione iridato (e leader della classifica) Fabio Quartararo sbaglia, finendo fuori dopo pochi giri, rilanciando così le sue ambizioni mondiali.

Trionfo azzurro completato da Bezzecchi

Il pilota di Chivasso, dopo alcuni ritiri pesanti, torna a vincere in MotoGp, dimostrando di essere veloce come forse nessun altro, quando il binomio con la sua Ducati non fa scherzi. Alle spalle di Bagnaia un grandissimo Marco Bezzecchi, al primo podio nella classe regina, quindi Maverick Vinales, che il primo podio lo centra con l’Aprilia e un anno esatto dal suo ultimo podio, sempre sulla pista di Assen ma con la Yamaha.

Bagnaia risale al quarto posto della classifica

Ora il Motomondiale si ferma per la pausa estiva e la classifica torna a farsi interessante: Quartararo resta leader a quota 172, ma Espargaro risale a -21, con Zarco terzo e il nostro Bagnaia in quarta posizione a 106 punti, -66 dal francese leader. Ora sognare il titolo non è più un'utopia.