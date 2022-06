Emergenza siccità, a Torino livello verde: "I Torèt restano aperti"

In Piemonte è allarme siccità, ma per ora a Torino la situazione è sotto controllo. E la Città non ha intenzione, almeno al momento, di chiudere i Torèt. A chiarirlo è l'assessore all'ambiente Chiara Foglietta, rispondendo ad un question time del capogruppo della Lista Civica per Torino Silvio Viale.

Torino al livello verde

Il capoluogo piemontese, dei 4 livelli di stress idrico in cui sono suddivisi in comuni gestiti da Smat, è al livello verde "ossia con attenzione ordinaria" . "La situazione di Torino - ha aggiunto - attualmente non risulta dunque critica e viene monitorata costantemente".

A Torino 800 Torèt