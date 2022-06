Rivoli, consegnati gli Atti di riconoscenza alle associazioni in prima linea durante l'emergenza Covid

Nella mattina di oggi, lunedì 27 giugno, nella Sala Congressi del Comune di Rivoli, in via Dora Riparia, il Sindaco Andrea Tragaioli insieme al Comandante della Polizia Locale di Rivoli Manuela Enrici ed alla presenza del Dirigente Competente della Polizia Locale Daniele Ciancetta, hanno consegnato gli Attestati di Riconoscenza alle Associazioni che, con il loro lavoro e grazie all’operato dei loro volontari, hanno reso possibile la gestione delle iniziative intraprese in soccorso e supporto delle categorie deboli e dei cittadini, nella fase di prevenzione e gestione dell’ emergenza epidemiologica da Covid.

“A nome di tutta l’ Amministrazione Comunale ringrazio le Associazioni per l’ encomiabile impegno nel periodo dell’ emergenza – ha affermato il Sindaco Tragaioli – Il lavoro che avete svolto è stato straordinario. Le politiche messe in atto dall’ Amministrazione, con l’aiuto del mondo dell’ associazionismo e del volontariato, grazie al coordinamento con la Polizia Locale, hanno reso possibile l’ assistenza agli anziani (e non solo a loro), in un momento in cui, oltre al timore per ciò che si stava vivendo, molte persone hanno dovuto anche affrontare la solitudine. Il vostro operato è stato prezioso e professionale. E’ un gesto di solidarietà, quello dei volontari, che qualifica la nostra comunità e rafforza i legami di coesione sociale”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco per il senso di responsabilità e per la presenza di queste Associazioni – ha aggiunto il Comandante della Polizia Locale Manuela Enrici – Non hanno titubato un attimo nel dimostrarsi presenti e collaborativi, stilando planning di intervento nella comunità sin dalle prime restrizioni legate alla pandemia. Il loro lavoro e la dedizione sono un esempio per tutti noi”.