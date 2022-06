Astanteria Martini occupata, scatta la denuncia per 50 persone vicine al movimento anarchico. Ora tutti fuori e sigilli

Ora ci sono i sigilli posti dalle forze dell'ordine, alle porte e agli accessi della ex Astanteria Martini di via Cuneo (all'angolo con via Cigna). Ma la tre giorni di blitz che ha portato all'occupazione della struttura - in odore di investimenti grazie ai fondi del Pnrr e dunque di rilancio - costa la denuncia per almeno cinquanta persone.



Si tratta di attivisti della galassia anarchica, vicini ad ambienti come l'ex asilo di via Alessandria e "La Molla". L'iniziativa, finalizzata all'organizzazione di dibattiti e incontri contro la guerra e le frontiere, era scattata tre giorni fa.



Nella serata di domenica gli occupanti hanno abbandonato la struttura e la questura ha posto i sigilli. Allo stesso tempo, gli agenti della Digos hanno anche identificato 50 tra i responsabili dell'iniziativa, per i quali scatta l'accusa di danneggiamento e di occupazione abusiva.