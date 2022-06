Esenzioni Imu in favore del Terzo Settore, il Consiglio comunale approva mozione

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione sottoscritta dal consigliere Simone Fissolo (Moderati) sul tema dell’esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato.

Il documento impegna la Giunta a predisporre una campagna di comunicazione tramite i canali ufficiali della Città, coinvolgendo le associazioni dei proprietari immobiliari e gli Enti del Terzo settore, per informare i cittadini torinesi della possibilità prevista dal Regolamento comunale in materia (n. 393).

La Città di Torino, ricorda il testo, nel 2021 ha assicurato un aumento di entrate e una riduzione delle spese pari a circa 150.000 euro per concedere l’esenzione in favore del Terzo Settore. A consuntivo ammontano a 17.000 euro gli sgravi utilizzati da otto associazioni come spiegato in precedenza in Commissione dall’assessore al Bilancio, Gabriella Nardelli.

La mozione invita a monitorare l’andamento dell’esenzione per verificare il numero dei proprietari di immobili che concedono gratuitamente il proprio bene alle organizzazioni di volontariato.