Il Torino FD chiude la stagione dei record vincendo anche il torneo di Bra

Il Torino FD chiude la stagione con l'ennesimo successo. Lo scorso fine settimana a Bra si è svolto il torneo Labita Lucia organizzato dai granata a cui hanno partecipato il Parma, il Ness1Escluso di Modena, la Pro Vercelli, la Reggiana e una squadra mista tra Parma B e Torino B. Il Torino ha conquistato il primo posto dopo aver battuto il Parma 4-1 in finale.

Il sindaco Giovanni Fogliato ha salutato le squadre ringraziandole per la bella iniziativa e dando il via al torneo. Sabato mattina il Torino ha vinto tutte le partite: contro la Pro Vercelli 6-0, contro la Reggiana 4-1 e contro la mista composta da Parma B e Torino B 4-2. Nel pomeriggio è arrivato il primo pareggio con i Ness1Escluso terminata sul 2-2 ed è arrivata anche la prima sconfitta con il Parma per 3-2.

La domenica oltre al giorno della vittoria è stata la giornata delle rivincite: i granata prima battono in semifinale i modenesi per 6-0 e in finale il Parma. In semifinale hanno segnato: Alessandro Genta, doppietta, Mirko Scrivano doppietta, Mattia Mastrojeni e Vincenzo Pavone.

Nella finalissima ci pensa Scrivano a sbloccare il risultato, seguito da Mastrojeni.

Nel secondo tempo vanno a segno Said El Kabbouri e Andrea Valenti. Il Parma segna l'unica rete a pochi minuti dalla fine ma ormai non c'è più tempo. Il Torino è ancora una volta sul gradino più alto del podio.

A premiare i partecipanti è stato l'assessore allo sport Daniele Demaria entusiasta per la partecipazione: "Mi complimento con il Torino Fd per aver organizzato questa bella manifestazione. Ho visto un ottimo calcio e soprattutto ragazzi con disabilità divertirsi. Una bella lezione di integrazione".

La classifica finale del torneo è: Torino FD, Parma, Ness1Escluso, Pro Vercelli, Reggiana, mista Parma B/Torino B.