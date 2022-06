La strada della Comba Carbonieri ora è tra le ‘Salite da incubo’ italiane

Ha stancato anche Patrick Martini, il conduttore di ‘Salite da incubo’: format tv del programma Icarus Ultra, trasmesso da Sky Sport. Venerdì 24 giugno la troupe televisiva ha percorso la strada che sale nella Comba Carbonieri, al seguito dell’ex atleta della Nazionale italiana di ciclismo, partendo dal centro di Bobbio Pellice e arrivando fino al rifugio Barbara Lowrie. La puntata sarà trasmessa, probabilmente, a metà luglio. “A termine del percorso, Martini ci ha rivelato che si tratta forse della salita più faticosa che abbia mai fatto” racconta Giada Armando di Turismo Torino che ha accompagnato le riprese.

Nella sua salita è stato accompagnato da Francesco Bonetto, biker professionista, che collabora con l’associazione Brike Bike. Ha preso il posto di Maurizio Cavallero, accompagnatore cicloturistico, che non ha potuto partecipare a causa di un infortunio: “Sono salito comunque in auto per fornire delle informazioni sul territorio – spiega –. Il percorso è lungo 10 chilometri circa per un dislivello di 1.405 metri: è considerato tra le prime 10 salite più impegnative d’Italia e tra le 3 più impegnative del Piemonte. In certi punti la pendenza tocca il 20%”.

I ciclisti hanno potuto contare su un asfalto rappezzato lo scorso anno: “Le condizioni erano molto buone in gran parte del percorso, non abbiamo riscontrato problemi in tal senso e la troupe è rimasta incantata dal paesaggio” racconta Armando.

Prima di partire hanno incontrato il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola, in piazza, dove sono state fatte alcune riprese: “Sarà un’occasione per la promozione del paese e degli anelli di UpSowTour in cui la salita è inserita” dichiara il sindaco Mauro Vignola.