Concentrica, tornano le scampagnate teatrali a Diano d'Alba

Ritorna Concentrica//Spettacoli in Orbita stagione 9, con le Scampagnate Teatrali, in programma quest’anno fino all’11 settembre con la collaudata formula delle gite fuori porta, in cui l'evento teatrale non è più al centro dell'esperienza ma è uno degli ingredienti di una proposta culturale più ampia: turismo lento, sostenibilità, ecologia, enogastronomia, arte, teatro.

Otto i territori coinvolti in Piemonte con altrettanti spettacoli in cartellone e più di venti artisti a coprire tre mesi di programmazione estiva.

Per rendere accessibili questi eventi ad un pubblico più ampio possibile e nell’ottica di una mobilità sostenibile è stata attivata una collaborazione con l’agenzia Linea Verde Viaggi e I Viaggi di Gabry&Max: un pullman con partenza da Torino, sarà a disposizione del pubblico della rassegna per completare la proposta del pacchetto.

La molteplicità dei linguaggi resta prerogativa imprescindibile di una proposta sempre più attenta alla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale delle regioni coinvolte. Dalle escursioni sulla Via Francigena all’Abbazia di Vezzolano, dal Lago d’Orta alla Chiesa di Diano d’Alba, dalla Valle Bormida alla Val di Susa, ai luoghi non convenzionali come le discariche e gli impianti di compostaggio; luoghi straordinari che si fanno palcoscenico di eventi irripetibili in cui arte performativa, convivialità e turismo di prossimità si fondono indissolubilmente.

I prossimi appuntamenti in programma partono da domenica 3 luglio con la Scampagnata a Diano d’Alba, con visita guidata per ammirare degli affascinanti panorami; a ponente le dolci colline della Langa del Barolo che vanno gradualmente unendosi al Roero; a levante, le prime asperità tipiche dell’alta Langa. A seguire cena presso l’osteria Il Ritrovo Dei Golosi e spettacolo “Una vedova allegra” della compagnia teatrale JUST ACT. Domenica 10 luglio Scampagnata al Lago d’Orta con un percorso lungo l’Antica Via degli Scalpellini, un ambiente dove la vegetazione è cresciuta sugli enormi massi di granito bianco della cava che lì sorgeva circa un secolo fa. Un sentiero che si sviluppa a mezza costa e che in parte si affaccia sul lago d’Orta. Camminata guidata con innesti teatrali a cura del Teatro delle Selve, visita al Museo del Rubinetto e in chiusura pic-nic serale in riva al Lago d’Orta.

Ultimo appuntamento delle Scampagnate domenica 11 settembre all’Abbazia di Vezzolano con

lo spettacolo itinerante “Andante” della compagnia teatrale Faber Teatro, concepito per spazi non convenzionali, con una drammaturgia che integra testi originali in prosa, canti polifonici dal vivo composti ad hoc e momenti esperienziali. A seguire light lunch presso il chiosco dell’Abbazia e visita guidata a cura delle associazioni del luogo.

Il progetto è ideato e organizzato dal Teatro della Caduta, con il prezioso sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dI ArtWaves 2022, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, della Regione Piemonte, Fondazione CRT.

Tutte le informazioni sui pacchetti per le Scampagnate Teatrali, i biglietti e le prenotazioni per i singoli eventi saranno consultabili su www.rassegnaconcentrica.net/scampagnate-teatrali/ e sui canali degli spazi partner.

“UNA VEDOVA ALLEGRA”

Sei annoiato? Hai voglia di svagarti e sentirti anche un po’ chic?

L’era moderna ha risolto ogni problema!

Come sarebbe la vita se si potesse ordinare non solo una pizza a domicilio ma addirittura uno spettacolo?

Ecco a Voi “Just Act”, il servizio di Cultura e intrattenimento a domicilio che esaudisce ogni vostro desiderio!

I nostri artisti attraverseranno a piedi 2 regioni e 4 province per portare a casa vostra lustrini, piume di struzzo e tanto divertimento.

Questa sera il Sindaco ha ordinato uno spettacolo pontevedrino!

Un gruppo di runner teatrali piuttosto scalcinati cerca di portare a termine la consegna di uno spettacolo tra interruzioni varie, liti, isterie, colpi di scena e mille contrattempi.

Libero adattamento eroico e rocambolesco della celeberrima operetta di F. Lehár.

Uno spettacolo divertente e poetico, adatto a tutto il pubblico, in cui si mescolano prosa, canto lirico e musica dal vivo.

Personaggi e interpreti:

Madame Glawari: Daniela d’Aragona

Baronessa Valancienne: Irene Geninatti Chiolero

Barone Zeta: Danilo Ramon Giannini

Njegus: Claudio Pinto Kovacevic

Maestro accompagnatore: Stefano Nozzoli

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

http://www.rassegnaconcentrica.net/ - prenota@rassegnaconcentrica.net - tel. 011 060 60 79

I LUOGHI DEI PROSSIMI EVENTI

Comune di Diano d’Alba (CN)

Sentiero degli Scalpellini- San Maurizio d’Opaglio (NO)

Abbazia di Vezzolano – Località Vezzolano 35, Albugnano (AT)

CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI

3 LUGLIO ore 17,00 – DIANO D’ALBA (CN)

Just Act – UNA VEDOVA ALLEGRA

SCAMPAGNATA TEATRALE in collaborazione con Comune di Diano d’Alba, Scavalcamontagne, ValBormidaExperience, Just Act e Linea Verde Viaggi

10 LUGLIO ore 15,00 – San Maurizio d’Opaglio (NO)

Teatro delle Selve – CAMMINANTI DEL SILENZIO

SCAMPAGNATA TEATRALE in collaborazione con Teatro delle Selve e I Viaggi di Gabry&Max

11 SETTEMBRE ore 11,00 – Abbazia di Vezzolano, Albugnano (CN)

Faber Teatro – Andante

SCAMPAGNATA TEATRALE in collaborazione con Direzione Generale Musei Piemonte, Ass. La Cabalesta, Ass. Turismo in Collina, Faber Teatro e Linea Verde Viaggi