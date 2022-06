Il Peperone torna protagonista a Carmagnola: dieci giorni di fiera dal 2 all'11 settembre

Dal 2 all'11 settembre il giallo e il rosso, colori tipici del peperone, coloreranno ancora una volta Carmagnola per la 73esima edizione della Fiera del Peperone.

Format capace di rinnovarsi e durare nel tempo

La più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo, come da tradizione proporrà 10 intensissimi giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici in un'area espositiva di 10.000 mq. Otto le piazze di Carmagnola coinvolte, con 2.500 posti a sedere e oltre 200 espositori. Il segreto del successo di un format capace di durare nel tempo, oltre alla qualità della materia prima, è la capacità di rinnovarsi. Chi visiterà la Fiera del Peperone, infatti, potrà contare su un ricchissimo cartellone di degustazioni, show cooking, concerti e spettacoli.

Grandi nomi della musica ospiti al "Foro Festival"

Quest'anno spicca infatti il "Foro Festival”, iniziativa collaterale dedicata alla musica, propone un programma di alto livello con ospiti principali Mario Biondi, Ivana Spagna e Cristina D’Avena.

"Peperone Day" la grande novità del 2022

Importante novità di questa edizione è l’istituzione del “Peperone Day”, anch’esso fissato per il 4 settembre. L’iniziativa, che verrà riproposta negli anni a venire, è rivolta a locali nazionali e internazionali che vogliano inserire nel proprio menù del 4 settembre una o più pietanze preparate con il peperone di Carmagnola, ricevendo un adesivo da esibire in vetrina, i contatti dei produttori per l’approvvigionamento della giornata e l’inserimento nell’elenco pubblicato sul sito della Fiera del Peperone.