Orologi vintage: un mondo di lusso e fascino

Se alcuni orologi sono semplicemente un modo pratico per segnare l’ora e tenere sempre traccia di impegni e momenti della giornata, altri sono riusciti a diventare dei veri pezzi d’arte e degli oggetti di culto che suscitano l’interesse di numerosi appassionati nel mondo.

Gli orologi vintage più esclusivi sono infatti da un lato oggetti del desiderio per chi ama il settore dei luxury watches e dall’altro degli investimenti assolutamente da considerare per chi vorrebbe mettere in cassaforte un pezzo di storia dal valore economico spesso inestimabile.

Ben lontani dall’essere solamente accessori da tenere al polso, questi gioielli sono ricchi di charme e sono molti i brand che, nel corso del tempo, hanno prodotto veri modelli cult o che si impegnano oggi a proporne versioni aggiornate e rivisitate. Ma come fare per stimare il valore di un orologio di questo tipo e come orientarsi nell’affascinante mondo dell’usato di lusso?

Come stimare il valore di un orologio vintage

Non è semplice, soprattutto per chi non è un esperto del settore, capire e stimare correttamente il valore di mercato di un orologio vintage. I fattori da considerare sono infatti molti e solo effettuando una valutazione complessiva, rigorosa e professionale è possibile fare un acquisto intelligente ed evitare spiacevoli truffe.

Acquistare solo da negozi altamente selezionati e farsi consigliare dai migliori esperti di questa nicchia sono buone strategie per procedere con sicurezza. Ma quali sono i principali fattori da conoscere per affrontare la scelta?

Il brand

Il concreto valore di un orologio vintage è spesso determinato dal brand che lo ha realizzato. Se ad averlo immesso sul mercato è uno dei marchi prestigiosi più conosciuti nel mondo, il valore di un pezzo d’epoca sale considerevolmente, spinto dall’autorevolezza della casa d’alta orologeria.

Tra i nomi più noti sul mercato ci sono senza dubbio Rolex, nata a Ginevra nei primi anni del ‘900, ma anche Patek Philippe, un brand sempre di origine elvetica che affonda le sue radici addirittura XIX secolo. Anche gli orologi Audemars Piguet sono oggi considerati tra i più esclusivi sul mercato: la casa produttrice nasce anch'essa sempre in Svizzera negli anni settanta del XIX secolo, come laboratorio di orologeria artigianale. Tra gli altri marchi da considerare ci sono certamente anche la Panerai, di origini italiane e la tedesca A. Lange & Söhne.

La fattura e i materiali

Altro punto cruciale da analizzare quando si vuole valutare un orologio di lusso è la sua fattura, ossia l’insieme dei materiali che sono stati utilizzati per realizzarlo, la composizione dell’oggetto e la sua meccanica e il design che è stato elaborato. Molti luxury watches sono arricchiti con materiali preziosi, pietre e dettagli inimitabili, che fanno inevitabilmente salire la sua quotazione.

Più alto è il valore delle materie prime impiegate nella costruzione dell'orologio e più elaborata la sua concezione stilistica, maggiore sarà ovviamente il prezzo a cui l'orgoglio potrà essere compravenduto.

L’età di produzione e lo stato di conservazione

Quando si parla di orologi storici, ovviamente l’anno in cui sono stati prodotti è un elemento decisivo. Ovviamente gli orologi più antichi e che hanno attraversato più epoche storiche saranno, tendenzialmente, quelli più preziosi e di valore.

Anche l’essere appartenuti a personaggi illustri o essere stati indossati da nomi conosciuti, possono essere fattori che incidono sul prezzo finale: è inevitabile che ad avere più sarà valore un modello passato nelle mani di persone dall’alta rilevanza storica e capace, inoltre, di attraversare indenne diversi secoli, mantenendo un ottimo stato di conservazione.

Infine, più basso è il numero dei modelli dell’orologio vintage che si trovano in commercio, più elevata sarà la possibile quotazione economica di ogni singolo esemplare.