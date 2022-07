L’amore ha uno spazio? Lo spettacolo "J&J" protagonista a Summerland Fest

A Moncalieri prosegue "Summerland Fest", la rassegna estiva di eventi e spettacolo curata da Santibriganti Teatro.

"J&J" martedì al giardino delle Rose

Martedì 5 luglio, alle ore 21.30, andrà in scena lo spettacolo “J&J” della compagnia Pappagalli in Trappola, al Giardino delle Rose del Castello Reale. Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi.

In scena Elisa Gandolfi, Paolo Malgioglio e Andrea Cirillo vengono guidati dalla regia di Ludovica Aprile che scrive: “C'è qualcosa di sadico in due persone che continuano a vedersi, sapendo che i loro bisogni non si incontreranno mai". È un eterno girotondo, una giostra dalla quale è impossibile scendere, la storia di Jack and Jill. Una giostra tra l'infantile e il pericoloso.

La storia di Jack and Jill

Sono sottoposti ad un costante momento di prova. Si mettono alla prova, ci provano e riprovano e si interrogano su che cosa provino davvero. È una storia che non inizia, non finisce e non si sa quante volte sia già stata vissuta. Non esiste una casa per loro, ogni luogo è a scadenza e le loro valigie sono il segno della precarietà di una vita senza sosta, di un rincorrersi per trovare il tempo per sistemarsi. Aggiustare le cose. Una ricerca di un tempo che non aspetta e che li chiude in un loop di eterno ritardo. Intenti a cercare l'acqua in cima ad una collina. C'è una realtà con la quale fare i conti, come un occhio che ti spia dalla serratura d'una porta chiusa, che ti guarda da lontano e ti costringe ad estrarti dal tuo flusso. Ti apre gli occhi e ti lascia parlare. Tutto ciò è attorno e davanti a Jack and Jill. Sono due fogli bianchi, specchio e contrario, portano il seme e le spoglie dell'amore. L'amore ha uno spazio? Esiste un tempo e un luogo quando ci amiamo?

Appuntamenti fino al 2 settembre

Si ricorda inoltre che gli appuntamenti di Summerland Fest di Santibriganti Teatro proseguiranno fino al 2 settembre, al Giardino delle Rose e alla Cascina delle Vallere di Moncalieri. Spettacoli, concerti e matinée per i bambini allieteranno l’estate moncalierese. Gli eventi serali alterneranno teatro, musica, danze tradizioni, comicità e spettacoli di magia.

“L’estate è iniziata e i moncalieresi e non solo tornano a incontrarsi a Cascina Le Vallere e al Giardino delle Rose per seguire le proposte teatrali contenute nel grande cartellone culturale Moncalieri Summer Experience. Ringrazio Santibriganti che già nel 2021 ci ha deliziato con la rassegna estiva Corte Palestro, confortata da un grande successo di pubblico – commenta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - Ci auguriamo che gli appuntamenti di Summerland Fest generino nel pubblico, come dev’essere, il piacere e la ricchezza di fruire la bellezza, l’arte e la cultura di cui il genio umano è capace, riavvicinandoci a una dimensione di comunità e di piacere di fare e crescere insieme”.