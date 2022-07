Controlli della Municipale nelle case popolari di corso Lecce: rimosse alcune vetture abbandonate da tempo

Proseguono i controlli nei cortili Atc in collaborazione con la Polizia Municipale della Città di Torino. Quelli di oggi si sono svolti all’interno dei complessi di corso Lecce e via Nicola Fabrizi nel quartiere Campidoglio e hanno riguardato, in particolare, le auto e i veicoli abbandonati nei cortili, un fenomeno piuttosto diffuso nei complessi di edilizia sociale e purtroppo non sempre di rapida risoluzione. La verifica di tutti i veicoli segnalati come abbandonati dai residenti ha portato, questa mattina, alla rimozione di due automobili che verranno rottamate.