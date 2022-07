In arrivo la petizione di residenti e commercianti per dire "no" allo spaccio e al degrado in piazza Nizza

Esasperati dal degrado e dallo spaccio che dilaga da mesi in via Nizza, residenti e commercianti hanno unito le forze e hanno presentato una petizione diretta al Consiglio di Circoscrizione.

Obiettivo è, come sempre, un aumento dei controlli delle forze dell'ordine.

"Soprattutto nelle ore serali e notturne, del tratto di via Nizza compreso tra via Valenza e piazza Bengasi" spiegano i firmatari.

Come testimoniato anche da alcune foto, ormai gruppi di persone e spacciatori bivaccano nel quartiere, "consumando alcolici in corrispondenza di panchine o seduti sui gradini dei locali commerciali chiusi nelle ore serali. Urla e schiamazzi sono all'ordine del giorno e la zona risulta aver subito un rapido declino e diventa gradualmente sempre più pericolosa e mal frequentata".

Il suggerimento è quello di: "un presidio assiduo della via o, in alternativa, ronde continue garantirebbero un maggior senso di sicurezza ai cittadini della zona". Tra le altre richieste anche un aumento della pulizia dei marciapiedi e della strada.

Tra le firmatarie c'è anche la consigliera Claudia Amadeo. "Il degrado è nato coi cantieri della Metropolitana durata anni, la zona si è svalutata tanto anche per quello".

Ieri il presidente Massimiliano Miano ha anche effettuato un sopralluogo in via Nizza per capire quali sono i disagi: "Stiamo lavorando con le forze dell'ordine per risolvere i problemi".