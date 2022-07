3.500 atleti "speciali" a Torino e sulle montagne con i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025

La mappa

Per l'edizione 2025, oltre al capoluogo piemontese, verranno coinvolti anche le vallate montane. Al Palatazzoli ci saranno le gare di pattinaggio figurato e di velocità, al Teatro Regio quelle di danza sportiva, al Pala Alpitour Phlat Ball (una sorta di hockey con mazze imbottite), a Sestriere lo sci Alpino, a Bardonecchia le racchette da neve e a Pragelato lo sci nordico. Questa mattina i vertici locali di Special Olympics hanno incontrato l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, insieme agli uffici, per parlare dei primi dettagli.

"Torino - ha spiegato l'esponente della giunta Lo Russo - entrerà nel comitato dei Giochi Invernali: quello che abbiamo messo in campo per gli Special Olympics 2022 deve diventare un modello per altri eventi. Dobbiamo iniziare a lavorare sui passaggi fondamentali perchè il 2025 è dietro l'angolo".