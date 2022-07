Venerdì sciopero dei lavoratori dell'appalto pulizie di Intesa Sanpaolo: "Diciamo basta ai tagli"

Venerdì 8 luglio scioperano i lavoratori e le lavoratrici dell’appalto pulizie di Intesa Sanpaolo, con una manifestazione dalle ore 9.30 alle 12.30 davanti alla sede di Piazza San Carlo 156 a Torino.

"Le oltre 100 lavoratrici e lavoratori dell'appalto delle pulizie occupati nelle filiali della banca Intesa Sanpaolo, presenti sul territorio di Torino e provincia, hanno subito un taglio drastico del monte ore contrattuale settimanale, con una decurtazione di stipendi già estremamente bassi", denuncia la Filcams Cgil. "La cooperativa friulana Idealservice, che si è aggiudicata l'appalto dal 1° luglio, ha effettuato un taglio delle prestazioni orarie, già esigue, fino a ridurre l'orario di alcune lavoratrici del 75%, con contratti di 45 minuti al giorno, ben al di sotto del minimo contrattuale di 14 ore settimanali".

" Lavoratrici e lavoratori, già con part time involontari e con stipendi da circa 500 euro al mese, si troveranno a percepire poco più di 100 euro mensili. Inoltre, a tali condizioni è impossibile garantire un'adeguata prestazione lavorativa, tanto più che già con la ditta precedente le ore erano appena sufficienti a svolgere le pulizie richieste", prosegue il sindacato.

"Con questi tagli Idealservice e Intesa Sanpaolo si rendono responsabili sia della drastica riduzione dello stipendio delle lavoratrici e dei lavoratori delle pulizie che, in periodo pandemico, della mancata tutela della salute e sicurezza di dipendenti diretti e clienti della banca. E' ora di dire basta a queste intese, perché il diritto alla retribuzione non si tocca. La committenza e l'azienda non possono scaricare le loro responsabilità sui più deboli", conclude la nota della Filcams Cgil.