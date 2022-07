Da Sky al palco del Flowers Festival, Manuel Agnelli protagonista alla Lavanderia a Vapore di Collegno

Domani, giovedì 7 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, salirà sul palco Manuel Agnelli, per il nono appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Il noto giudice di X-Factor nonché frontman e voce degli Afterhours, si esibirà in concerto con il meglio della sua discografia, a rappresentanza del panorama rock e alternativo italiano. Sul palco i brani della sua carriera da solista ma anche quelli degli Afterhours fino gli inediti “La profondità degli abissi” e “Pam Pum Pam”, composti e pubblicati lo scorso dicembre come colonna sonora del film Diabolik, i due brani inediti del debutto solista di Manuel Agnelli.

Cantautore, musicista e produttore discografico è da sempre un punto di riferimento della scena alt-rock italiana, sia come solista che in qualità di leader degli Afterhours. Come produttore artistico, ha lavorato con artisti seminali tra cui Massimo Volume, La Crus, Cristina Donà e Scisma; ha inoltre collaborato con Mina, Damon Albarn, Afghan Whigs. Mark Lanegan, Verdena e Mercury Rev e creato realtà culturali importanti come il Tora! Tora! Festival e il polo artistico Germi oltre che autore e conduttore del programma televisivo “Ossigeno” (Raitre). È stato giudice di X Factor in varie stagioni del programma, tra cui quella appena terminata su Sky Uno.

Dopo averci dimostrato di che pasta sono fatti infiammando il palco dell’ultima edizione di X Factor con le loro esibizioni dal sapore rock’n’roll, i Bengala Fire sono pronti a tornare nella loro dimensione naturale: quella live! I Bengala Fire sono una rock band italiana della provincia di Treviso, si sono fatti conoscere al grande pubblico per aver partecipato a X Factor nel 2021, nella squadra di Manuel Agnelli, arrivando al terzo posto. In realtà Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex, sono insieme da quasi 12 anni. Hanno iniziato a suonare nei bar di provincia, nelle sagre di paese, fino a sentirsi pronti per il grande salto.

Il festival continua con WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.