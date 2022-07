Siccità, Smat: "Qualità e quantità d'acqua sotto controllo, sarebbe peggio una pioggia torrenziale"

Nonostante la siccità la Smat continua il suo lavoro di potabilizzazione dalle acque del Po.

Grazie alle due opere di presa che si trovano lungo il fiume, lo stabilimento di corso Unità d'Italia ha potuto mantenere alta sia la qualità che la quantità di acqua che viene redistribuita su tutta la città, ma in particolare nella zona del lungo Po, San Salvario e sulla zona collinare.

Come conferma la Dirigente dei lavoratori e della qualità delle acque, Rita Binetti, che questa mattina ha accompagnato i consiglieri della 6 Commissione in tour dello stabilimento capirne lo stato dell'arte.

"Preleviamo 2.500 metri cubi d'acqua al secondo dal Po su una portata da 35 mila. Per noi più che sulla quantità, era importante mantenere la qualità, aspetto su cui abbiamo comunque fatto fronte grazie ai vari trattamenti. Per lo stabilimento più che la siccità sarebbe molto più impattante una pioggia intensa che intorbidisce le acque".

La Smat fornisce l'acqua potabile per l'intera città di Torino raccogliendo per il 75% le acque dai pozzi, per il 20% da quelle di superficie del Po e per il 5% da quelle montane.