Torino capitale dei Fridays: dal 25 al 29 luglio il raduno con Greta Thunberg. Al Social Camp La Rappresentante di Lista

Venezuela, Brasile, Guatemala, Colombia per il Sud America. Marocco, Gambia, Sudafrica per l'Africa. Indonesia, India, Turchia per l'Asia. Australia. Tutti gli stati europei, Ucraina compresa. Arrivano da tutto il mondo i 550 attivisti di Fridays For Future, che si ritroveranno a Torino dal 25 al 29 luglio per un incontro internazionale. Dopo Losanna, il capoluogo piemontese avrebbe dovuto ospitare la seconda edizione nel 2019, ma per la pandemia l'evento è stato rimandato.

Greta Thunberg a Torino

Tra poco più di due settimane ragazzi e ragazze si ritroveranno in Piemonte per quattro giorni di tavoli di discussione, conferenze, workshop e formazione al Campus Luigi Einaudi. Al centro degli incontri l'emergenza climatica e le sfide del futuro. L'ospite più atteso è sicuramente la fondatrice del movimento Greta Thunberg, che al momento ha confermato la sua presenza a Torino. In calendario anche il direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR Antonello Provenzale.

Al Climate Social Camp La Rappresentante di Lista e Andreas Malm

Il meeting internazionale verrà affiancato dal “Climate Social Camp”. Un campeggio per il clima al Parco della Colletta, pensato per coinvolgere tutta la popolazione in dibattiti e concerti e "far diventare la lotta alla crisi climatica una priorità per tutta la cittadinanza". Ad aprire la manifestazione la proiezione cinematografica de "La donna elettrica". Sul palco martedì sera dalle 19 band da tutta Italia come "La Rappresentante di Lista", Bandakadra ed altri ancora. Mercoledì sarà la volta di Vasco Brondi, Sweet Life Society e Tommy Kuti. Giovedì previsto un talk con lo scrittore svedese Andreas Malm. Per finanziare l'evento due settimane fa è stato lanciato un crow founding: al momento sono già stati raccolti 10 mila euro, ma l'obbiettivo resta 20 mila euro.