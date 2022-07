Torino inventa le case che si costruiscono già amiche dell'ambiente: nasce il manifesto di Green Pea Building

Due grandi player che vogliono fare squadra per arrivare a progettare edifici in grado di migliorare la vita delle persone e del pianeta. Su queste basi nasce Green Pea Building, che ha nel suo nome la testimonianza delle due anime che lo compongono. E che saranno accompagnate dall'Università di Pollenzo. La casa del futuro, insomma, che nasca già "amica" della terra.

Proponiamo un nuovo modo di costruire

"Da sempre abbiniamo la nostra attività alla cura dello stile e della qualità della vita delle persone. Abbiniamo opere d'arte e non solo: adesso vogliamo valorizzare ancora di più la sostenibilità e il green. Parlarne con Green Ora è stato automatico", dice Piero Boffa, presidente del Gruppo Building. E aggiunge: "Non presentiamo un'iniziativa immobiliare, ma un progetto: speriamo in un futuro davvero prossimo di poter apportare migliorie agli edifici che andremo a costruire".

"Questa partnership segna un grande cambiamento di mentalità - dice Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Green Pea - ed è chiaro a tutti che siamo davanti a un burrone. L'abbiamo fatta grossa. E accanto ad alcun beneficio però sono sorti anche problemi".

Sul cibo fatti passi avanti, ora la casa

"Sul cibo abbiamo fatto già alcuni passi avanti, cercando di limitare gli sprechi - aggiunge Farinetti - e ora dobbiamo concentrarci sulla casa, che rappresenta il primo bene durevole in assoluto. Vorremmo che poi questo approccio diventasse contagioso anche per gli altri settori".

In particolare, sono sette i punti messi in luce da questa alleanza, tra cui rigenerare la terra, tutelare la qualità dell'aria, limitare lo spreco di acqua, energia e risorse in generale.

Lo Russo: "Nelle crisi, sono le idee a fare la differenza"

"Torino ha una storia importante alle spalle e deve avere un futuro davanti - aggiunge il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Per questo dobbiamo rilanciare la nostra capacità di innovare, a 360 gradi. Sono le idee, nei momenti di crisi, a fare la differenza".