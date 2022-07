Willie Peyote in concerto per il Flowers Festival

Domani sera, venerdì 8 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, salirà sul palco Willie Peyote, per il decimo appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Finalmente arriva l’occasione per il rapper e cantautore torinese di portare la propria musica ai fan dopo una lunga attesa. I concerti hanno sempre avuto molta importanza nella costruzione artistica di Willie Peyote che sul palco sarà affiancato dagli All Done per proporre quindi in veste live i brani dell’ultimo lavoro discografico “Pornostalgia” (Virgin Records/Universal Music Italia) oltre ai principali successi che hanno costellato il suo percorso. “Pornostalgia”, il sesto album della carriera di Willie Peyote, è uscito a maggio 2022, a 3 anni di distanza dal precedente lavoro “Iodegradabile” e ad un anno di distanza dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con “Mai Dire Mai (La Locura)”, disco di platino e premio della Critica Mia Martini. Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).

In apertura di concerto Michael Sorriso, rapper classe ’90 originario proprio di Collegno. Si era già fatto conoscere nella scena italiana con il nome di Lince, arrivando a collaborare con artisti come Willie Peyote e Murubutu. Il 2021, per lui, ha rappresentato un nuovo inizio sotto l’alias Michael Sorriso e con Dogozilla, etichetta discografica di Don Joe, in seguito alla collaborazione nel 2020 per “Algoritmo”, brano di Willie Peyote prodotto da Joe stesso (Michael è intervenuto in veste di co-autore).

Il festival continua con ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.