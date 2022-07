Ferro è il nuovo presidente degli ingegneri torinesi: "Vogliamo essere più coinvolti nel rilancio del territorio"

"Vogliamo essere più coinvolti sul futuro del territorio"

“Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che ha indicato la mia persona alla Presidenza, intende prioritariamente rilanciare la figura dell’ingegnere in senso lato. Infatti, ultimamente la categoria degli ingegneri non è stata sufficientemente interpellata per le emergenze che stiamo vivendo, anche se la maggior parte delle azioni intraprese per il rilancio dell’economia e del PNRR vedono proprio gli ingegneri come protagonisti principali. Ci piacerebbe molto far rinascere un orgoglio di appartenenza dei nostri iscritti all’Ordine e vorremmo incrementare la loro partecipazione alla vita ordinistica, anche se comprendiamo che ciò comporti sacrifici professionali e personali”, afferma Ferro.