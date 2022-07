Organalia propone il barocco a Cantoira e la "Maniera Italiana" a Ceres

Nella seconda settimana di luglio la rassegna musicale Organalia 2022 propone due appuntamenti concertistici a Cantoira e a Ceres.

A Cantoira la rassegna patrocinata e sostenuta dalla Città Metropolitana di Torino giunge per la prima volta, sabato 9 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in località Foieri , con il concerto intitolato “Amorose passioni del Barocco. Cantate in stile napoletano di Francesco Mancini e Ludovico Vatio”. Protagonista della serata è l'Ensemble Didone abbandonata, che a Cantoira si presenta con una formazione di cui fanno parte la soprano Maria Rosaria Giraudi, la violoncellista Giulia Gillio Gianetta, il clavicembalista e organista Davide Stefanelli e Francesco Olivero, che suonerà l'arciliuto e la chitarra barocca. Verrà utilizzato l'organo portativo messo a disposizione dalla bottega organaria Dell'Orto&Lanzini di Dormelletto. Il programma comprende pagine musicali di Francesco Durante, Ludovico Vatio, Francesco Mancini, Giovanni Zamboni e Salvatore Lanzetti.

A Ceres domenica 10 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in via Cesale 1 è invece in programma il recital organistico della musicista veronese Silva Manfrè, interamente dedicato alla musica barocca “Alla maniera italiana", con brani di Johann Sebastian Bach, Girolamo Frescobaldi, Johan Jacob Froberger, Johan Kaspar Kerll, Georg Muffat, Bernardo Pasquini e Giovanni Salvatore.

I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI DEL MESE DI LUGLIO

Venerdì 15 luglio alle 21 Organalia “sconfina” a Vigliano Biellese nella chiesa di Santa Maria Assunta con il concerto “Contaminazioni cinematografiche”, in cui l’organista Paolo Giacone e il trombettista Ercole Ceretta propongono musiche di Remo Giazotto, Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré, Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Sabato 16 luglio alle 21 nella chiesa di San Pietro in vincoli in via della Parrocchia 1 ad Andrate è in programma il concerto “Per cembalo e organo”, in cui Andrea Banaudi propone musiche di Ascanio Mayone, Bernardo Storace e Giovanni Maria Trabaci.

Domenica 17 luglio alle 16 nella chiesa di San Genesio martire a Corio il violinista Maurizio Cadossi e l’organista Valentino Ermacora propongono il concerto “La sonata per violino e basso continuo tra Seicento e Settecento”, con brani di Giuseppe Colombi, Girolamo Niccolò Laurenti, Michelangelo Rossi, Giuseppe Torelli, Giovanni Maria Trabaci, Giovanni Battista Vitali, Tommaso Antonio Vitali, Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli.

Sabato 23 luglio alle 21 nella chiesa di San Martino in piazza Luigi Cibrario 4 a Viù il duo “Riverberi”, di cui fanno parte il saxofonista Pietro Tagliaferri e l’organista Stefano Pellini, esegue pagine di Guillaume Dufay, Louis Nicholas Clérambault, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, César Franck, Gabriel Pierné, Padre Davide Da Bergamo, Astor Piazzolla, Bjarne Sløgedal, Licinio Refice, Pietro Tagliaferri e Massimo Berzolla.

“Armonie veneziane” è il titolo del concerto che l’Accademia degli Umoristi propone domenica 24 luglio alle 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Don Girardi 3 a Lemie . I flautistiSusanne Geist e Giulio De Felice, l’organista Matteo Cotti e i virtuosi del trombone barocco Stefano Cicerone e Alessandro Lione eseguono brani di Andrea Gabrieli, Massimiliano Neri, Bartolomeo De Selma y Salaverde, Biagio Marini, Giovanni Battista Fontana, Dario Castello, Claudio Merulo e Giovanni Paolo Cima.

Sabato 30 luglio alle 21 nella chiesa di Santa Anastasia a Monastero di Lanzo Anna e Bruno Bergamini sono i protagonisti del concerto per organo e voce intitolato “Ad astra”, che delinea un cammino musicale sul topos delle stelle, con musiche di Jean Francois Dandrieu, Guillaume Dufay, Giovanni Ghizzolo, John Dowland, Jean Titelouze, Barbara Strozzi, Bartolomeo Tromboncino, Giovanni Battista Fasolo, John Dowland, Girolamo Frescobaldi e Alfonso X di Castiglia El Sabio.

“Perle da camera tra Amburgo e Lipsia” è il titolo del concerto che domenica 31 alle 16 nella chiesa di Santa Maria Maddalena in corso Ciamarella 6 a Groscavallo chiude la programmazione del mese di luglio. L’Ensemble Armonia Verticale, di cui fanno parte il violoncellista Lorenzo Fantinuoli, l’oboista Giuseppe Falciglia e l’organista Alessandro Tonietti, esegue brani di Dieterich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, Johann Wilhelm Hertel, Georg Philipp Telemann e Wolfgang Amadeus Mozart.

Ai luoghi in cui si tengono i concerti di Organalia il pubblico può accedere trenta minuti prima dell'inizio, con offerta libera. Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito Internet www.organalia.eu, scrivere a info@organalia.org o chiamare in orario d'ufficio il numero telefonico 011-2075580.