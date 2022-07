Summer Plays, al teatro Gobetti va in scena "A casa allo zoo"

Nell'ambito di Summer Plays, oggi giovedì 7 luglio, alle ore 21, va in scena al Teatro Gobetti A casa allo zoo, opera teatrale del drammaturgo statunitense Edward Albee, tradotta da Enrico Luttmann. L’allestimento è a cura della compagnia Amaranta Indoors di Marta Cortellazzo Wiel, Christian di Filippo e Marcello Spinetta, che si sono formati alla Scuola per Attori dello Stabile di Torino. I tre attori, oltre a essere interpreti in scena, curano la regia dello spettacolo. L’aiuto regia è Jacopo Crovella, il progetto sonoro è di Alessio Foglia, il disegno luci è di Umberto Camponeschi. Lo spettacolo è prodotto da Amaranta Indoors.

“Le scoperte tecnologiche e scientifiche, sempre più rapide e sempre più ambiziose”, si legge nelle note di regia, “si affiancano a un processo di dominio dell'uomo sull'uomo, che sembra accentuarsi man mano che la civiltà diventa sempre più perfetta. La società progredisce inesorabilmente secondo i propri ordini, ma la violenza alla quale si assiste nell’epoca contemporanea può indicare che non riusciamo più a far fronte al progresso stesso.

Il personaggio di Peter è l’archetipo dell’uomo represso. Si definisce uomo e allo stesso tempo recrimina questo status. L’Uomo-Peter, prima di manifestarsi in quanto tale, ha dovuto percorrere diverse fasi evolutive; nel corso di milioni di anni ha iniziato ad acquisire consapevolezze maggiori che gli hanno permesso di tessere i primi rapporti con altri della sua specie, passando dall’essere preda a predatore, dall’essere figlio a padre della terra che lo ha generato, dall’essere scimmia a essere umano.

L’uomo-Peter di oggi è riuscito ad acquisire un’altra consapevolezza fondamentale: la consapevolezza del credere in qualcosa”.