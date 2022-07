Rai, Lega: "Nuovo contratto di servizio un passo avanti per il servizio pubblico"

"Il ministro Giorgetti in audizione alla Commissione di vigilanza Rai ha affrontato il tema del nuovo contratto di servizio 2022-24. Il documento prevede questioni di indirizzo che per la Lega sono prioritarie per il futuro dell’azienda: il potenziamento dei canali regionali, la digitalizzazione e il Pnrr, accessibilità e inclusività, la salvaguardia dell’industria audiovisiva nazionale, i giovani, lo sport e gli stili di vita sani. Un ringraziamento al ministro Giorgetti per aver colto la sensibilità di un intervento per le zone montane in cui il segnale digitale terrestre è carente con la possibilità di coprire le zone disagiate con incentivi e contributi alle comunità per il segnale satellitare. Un passo avanti importante per un servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sempre più a misura di cittadino".