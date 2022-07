Carmagnola, il pronto soccorso del San Lorenzo chiude per lavori dall'11 luglio al 28 agosto

Stavolta il Covid non c'entra, come era invece capitato nelle precedenti occasioni, anzi poche settimane fa si era addirittura deciso di chiudere il reparto dedicato nell'ospedale. Il Pronto soccorso del San Lorenzo di Carmagnola resterà chiuso, h24, dall’11 luglio al 28 agosto.

Lavori agli impianti elettrici

La chiusura si rende necessaria per un intervento presso il Pronto Soccorso per completare l'adeguamento e le modifiche agli impianti elettrici a seguito della separazione dei percorsi pulito e sporco. L'attività prevede la messa fuori servizio a blocchi dell'impianto per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto ed a seguire le verifiche e prove sugli impianti con l'esecuzione dei collaudi finali.

La scelta di chiudere durante i mesi estivi

Al termine dei lavori sono previsti i lavori di tinteggiatura degli spazi destinati a percorso sporco.