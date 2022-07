Lanzo: Amedeo Goria, Desy Icardi, Alice Basso, Stefania Crepaldi per il Premio Letterario il Borgo Italiano 2022

Il 15 e 16 luglio, a Lanzo Torinese, il Premio Letterario il Borgo Italiano, assieme all’Amministrazione del borgo piemontese, organizzerà una serie di eventi culturali che culmineranno con la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2022.

Si inizia il 15 luglio alle ore 21.00 con l’inaugurazione degli eventi da parte di David Spezia, fondatore del Premio. A seguire, nella magnifica architettura dell’Ala mercatale, si terrà “Ala di carta”: grande festa del libro in cui scrittori lanzesi e dei dintorni (Valli e cintura torinese) con i loro editori,presenteranno le opere. Si alterneranno spazi di lettura, intermezzi musicali e momenti di racconto degli scrittori per presentare i libri ai lettori. L’iniziativa continuerà per le giornate del 16 e 17 dalle ore 10.00.

Il 16 luglio dalle ore 10.00, nello spazio di LanzoIncontra, aprirà la mostra fotografica di Domenico Riccardo Peretti Griva. Alle ore 14.30 ci si sposterà nell’Ala mercatale per la mostra di fotografia di Antonio Verrascina “Promettimi che tornerai presto”. Alle 15.00 Stefania Crepaldi terrà un corso di scrittura e composizione aperto a tutti nello spazio appositamente allestito dell’Ala mercatale. Alle 17.00 Giuseppe Zio, presenterà l’opera “Tra il cielo e il mare” pubblicata da Tralerighe Libri grazie alla vittoria nella sezione Romanzo Inedito del Premio Letterario il Borgo Italiano 2021. Alle 18.00 ci si sposterà nella piazza principale del borgo, Piazza Gallenga, per le presentazioni di Alice Basso, Desy Icardi e Amedeo Goria. Prevista anche una sfilatadella stilista italo-vietnamita Dang To Nga in collaborazione con il gruppo "Ricamare a Lanzo".

La ricca giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione del Premio Letterario il Borgo Italiano 2022, alla presenza dei giurati, degli ospiti e dei vincitori giunti da tutta Italia in rappresentanza ciascuno del borgo legato alla propria opera.

Durante la serata sarà premiata anche la vincitrice del concorso nazionale “Artista di Borgo 2022” indetto dalla piattaforma www.artistidiborgo.it.

Nelle giornate degli eventi, spazio anche ai sapori e alle degustazioni locali con menù tipici pensati dai ristoratori per chi vorrà passare un weekend all’insegna della cultura a Lanzo Torinese.