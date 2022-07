Camion MAN – mezzi di trasporto merci affidabile

I camion MAN sono i veicoli specializzati costruiti dalla più grande società di ingegneria del mondo, con sede a Monaco di Baviera. Questi veicoli sono affidabili, economici e funzionali.

Tali veicoli speciali si possono trovare nel settore edile, nel complesso agroindustriale, vengono utilizzate per l'organizzazione del trasporto merci e in altri settori. Esistono diverse serie di camion MAN. Differiscono per caratteristiche strutturali, caratteristiche tecniche e ambito di funzionamento.

Serie dei camion MAN TGX, TGS e TGM

I camion MAN TGX vengono utilizzati per il trasporto di qualsiasi tipo di carico su lunghe distanze.

Caratteristiche della serie:

Affidabilità. Il telaio del veicolo speciale è realizzato in acciaio a grana fine, resistente. Tutti i sistemi del veicolo funzionano in modo chiaro e coerente.

Facilità di installazione delle attrezzature aggiuntive. Ci sono molti fori di montaggio nei longheroni dei veicoli, che consentono di completarlo secondo i desideri del proprietario.

Comfort. A seconda della configurazione della serie TGX, il veicolo è dotato di diversi tipi di cabine, fornendo un posto letto per il conducente.

Economia. Il consumo di carburante economico è garantito ad alte prestazioni.



I camion della serie MAN TGS sono utilizzati per il trasporto di merci pesanti. Questi veicoli speciali sono attivamente utilizzati nel settore delle costruzioni, per l'esecuzione di trasporti locali e di distribuzione.

Caratteristiche dei rappresentanti della serie:

trazione potente combinata ad un'elevata capacità di carico;



ottima ergonomia, che si realizza in tre varianti di costruzione della cabina (M, L e LX);



ottimizzazione del proprio peso, che si ottiene attraverso uno sviluppo di alta qualità di ogni elemento strutturale del veicolo.



I rappresentanti della serie TGM hanno un peso attrezzato di 12-26 tonnellate, che è sufficiente per organizzare il trasporto locale e a lunga distanza. Tali modelli sono richiesti nel settore delle costruzioni. Ciò è dovuto alla loro grande capacità e qualità dinamiche ottimali.

I camion MAN TGM si distinguono per un nuovo design, una cabina confortevole con un’ergonomia elaborata. Il rivestimento interno corrisponde al livello disponibile per i veicoli di premium classe.

Serie dei camion MAN TGL e TGA

La capacità di carico dei camion MAN TGL è di 7-12 tonnellate, sufficiente per il trasporto di merci in città e il trasporto di materiali da costruzione.

Caratteristiche dei rappresentanti della serie:

Sicurezza. Fornito da numerosi sistemi: illuminazione, sensori pioggia, EBS, EBA.

La possibilità di riequipaggiamento del corpo. La struttura del telaio consente di installare facilmente le attrezzature aggiuntive quando si utilizza l'intera lunghezza della superficie portante.

Caratteristiche ottimali per il trasporto merci. I rappresentanti della serie si distinguono per la presenza di sponde basse della piattaforma di carico, dinamismo e manovrabilità.



Autocarri pesanti MAN TGA con un peso totale di 18-50 tonnellate. I veicoli vengono utilizzati per il trasporto di merci a lunga distanza. È adattato a diverse condizioni climatiche e superfici stradali.

I veicoli sono dotati di cabine M, L e LX, che si differenziano per dimensioni e livello di comfort. Come sistema di propulsione vengono utilizzati motori diesel a sei cilindri.

La scelta dei veicoli speciali si concentra sulla portata del loro utilizzo. Ciò influisce sui requisiti della loro capacità di carico e del loro peso. Durante l'acquisto dei camion MAN si dovrebbe prestare attenzione anche alle caratteristiche dei principali elementi dei veicoli - trasmissione, sospensione, sistema frenante.